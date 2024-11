AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

‘Türkiye’nin Detroit’i olarak kabul edilen Bursa’da, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Bursa OSB) ev sahipliğinde 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona, 40’ı aşkın ülkeden 300’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu kapsamında, 13 Kasım Çarşamba ve 14 Kasım Perşembe günleri de B2B görüşmeleri yapıldı.

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz etkinliğe ilginin her geçen yıl arttığını belirtirken, OİB Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin 2024’ü 37 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını kaydetti. Automotive Meetings Türkiye etkinliğine katılan firma temsilcileri de, “Bursa, otomotiv tedariğinde önemli bir il. Yeni müşterilerle tanışma fırsatı yakaladık. Trendleri yakından gördük, yoğun bir etkinlik oldu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik” dediler.

Hüseyin Durmaz

Bursa OSB YKB

Etkinliğe olan ilgi her geçen yıl artıyor

Düzenlenen organizasyonla, otomotiv ana ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaları, uluslararası otomotiv ana sanayi ve onların önemli yan sanayi firmaları ile bir araya getirmeyi amaçladık. Firmalarımızın diğer firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağlamak ve aynı zamanda sektördeki birikim ve tecrübelerini paylaşabilecekleri uluslararası bir platform oluşturmak amaç edinilmiştir.

Bu seneki buluşmaya binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 40’ı aşkın ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisi katıldı. Bunlar arasında dünyaca ünlü markalar TOGG, Volkswagen Group, Man Eu, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Mclaren, Mahindra, Jaguar Land Rover, Hyundai, Ford, Tam Durabus, Renault, Toyota gibi firmalar yer aldı. Etkinliğe olan ilgi her geçen yıl artıyor. Organizasyona 2017’de 25 ülke katılırken bu sayı 2019’da 35’e, 2022’de 38‘e ulaştı ve bu sene ise 40’ı aştı. Katılımcı firma sayısı da 260’tan 300’e çıktı. Uluslararası bir tedarik zinciri etkinliği olan Automotıve Meetings’in katılımcıları arasındaki ikili iş görüşmelerinin toplam sayısı da her sene artıyor. 2023 yılı verilerine göre 35 milyar dolar seviyesinde olan Türk Otomotiv Endüstrisi ihracat toplamının dörtte birini Bursa firmaları gerçekleştirmektedir. Haliyle bu durum ülkemizin ve Bursa’nın otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının artmasında da etkili olmaktadır.

Ülkemizin ilk ve her zaman örnek olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi, faaliyetleriyle üyelerine, Bursa’mıza ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor ve bundan sonra da edecektir.

Baran Çelik

OİB YKB

Yılı 37 milyar dolarlık ihracatla kapatırız

Otomotivin başkenti olan Bursa’da böyle önemli bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduk. Otomotiv endüstrisi 2024 yılı itibariyle 35 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış durumda. Gerçekleştirdiği ihracatla 16 yıldır Türkiye’nin lokomotifi olan endüstrimiz, Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra, dünyanın 15., Avrupa’nın ise 5. büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır. Türkiye’deki otomotiv ana sanayi ve tedarik endüstrisi yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasiteye sahiptir.

Cumhuriyetin 100. yılında 35 milyar dolar ile rekor kırıldı. 2024’ün İlk 9 ayında 27 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve bu durum devam etmekte. Bu seneyi 37 milyar dolarlık ihracatla kapatacağımız öngörülüyor. Otomotiv sektörünün ihracatta rekorları kırmasında en önemli etken, tabi ki şehrimiz Bursa. Ülkemizde en büyük birlik olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) olarak otomotiv endüstrisini geleceğe taşıma anlamında çalışmaya devam edeceğiz.

Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçiyor. Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin, dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalması düşünülemez. Bu nedenle bu tarz sektörel etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu yıl 5.’si düzenlenen Automotive Meetings etkinliğine OİB olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sühendam Urbay

Bursa OSB YKÜ

Her 3 araçtan biri Bursa’da üretiliyor

Dünya Otomotiv Buluşmaları etkinliği ülkemizin yanı sıra ABD, Meksika, İspanya ve İtalya’da dönüşümlü olarak iki yılda bir yapılıyor. Bu etkinliğe beşinci kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadık. Bursa, Türkiye otomotiv sektörünün öncü şehridir. Otomotiv sektörü özelinde, bazı husus ve verilere dikkatinizi çekmek isterim; ülkemizde üretilen her 3 araçtan birisi Bursa’da üretilmektedir. Günde 1500 üzerinde araç banttan inmektedir. 35 milyar dolarlık Türkiye otomotiv ihracatının dörtte biri bursa firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. 400’ün üzerinde firma faaliyette olup bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca Bursa’da dünyanın neredeyse sektördeki tüm markalarına parça üretilmektedir. Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu, sektörün geleceği için çok önemli buluşma. Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda İsveç’ten Fas’a, Meksika’dan İspanya’ya, Rusya’dan Hollanda’ya, Kanada’dan Hindistan’a kadar 40’ı aşkın ülkeden 300’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Bu buluşmada 5 binden fazla ikili iş görüşmesi yapıldı. Bursa OSB olarak bu etkinliği çok önemsiyoruz. Hem firmalarımızın birbirlerini daha yakından tanımaları hem, sürdürülebilir işbirliklerinin oluşturulması hem de dostluklar kurularak ticaretin arttırılmasına vesile olduğuna inanıyoruz. Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen otomotiv sektörünün güçlü yapısı, tecrübesi ve yenilikçi ruhu zorlukların üstesinden gelineceğine olan inancımızı pekiştirmektedir.

Tuna Arıncı

OİB YKÜ

Dönüşüme ayak uydurmak önemli

Endüstrimiz geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılında 35 milyar dolar ile rekor ihracat rakamına ulaştı. Son 18 yılda tüm sektörler arasında 17 kez ihracat şampiyonu olduk. Ülkemizin ihracatının lokomotifi olmayı sürdürüyoruz. Şimdiden söyleyebilirim ki 2024 yılı sonunda da ihracat liderliğimizi devam ettireceğiz. Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabet, sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kılmakta. Bu nedenle, Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki paylarımızın korunması ve artırılması büyük önem taşımakta. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatımızın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar da önem arz ediyor.

Bu ay yayınlanan McKinsey araştırmasına göre, sektörün dönüşümüyle birlikte, önümüzdeki on yılda Avrupa’daki OEM'lerin küresel pazar payının yüzde 60’tan yüzde 45’e düşmesi bekleniyor. Araştırmada yine de, Avrupalı üreticilerin doğru adımlarla bu dönüşümden fayda sağlayabileceği belirtilmiş. Bunun için yenilikçi stratejiler benimsenmesi, büyüyen küresel pazarlarda yer alınması gibi öneriler verilmiş. Avrupa’da bunlar konuşulurken, atılan adımları takip edip yol haritası çıkarmamız için bu gibi etkinlikler çok önemli. En büyük pazarımızda güçlü pozisyonumuzu sürdürebilmek için biz onlardan daha önce dönüşmeliyiz. Bizler otomotiv endüstrimizin bugüne kadarki başarıları ile gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. OİB olarak Türk otomotiv endüstrisinin sektörde yaşanmakta olan dönüşümün önemli bir parçası olması amacıyla pek çok projeye imza atıyor, eğitimden inovasyona birçok alanda verimli iş birlikleri yürütüyoruz.

Barış Mert

Korteks Genel Müdürü

Dünya çapında otomotiv tedarik zincirindeki firmalarla buluştuk

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Automotive Meetings Bursa etkinliği, otomotiv sektöründeki tedarikçiler, üreticiler ve diğer paydaşlar için büyük bir fırsat sundu. Özellikle bizim gibi otomotiv iç mekanlarına iplik üreten firmalar için bu tür etkinlikler, sektördeki en son trendleri takip etmek, yenilikçi çözümler geliştirmek ve potansiyel iş birlikleri kurmak adına çok önemli.

Bursa, Türkiye'nin otomotiv üretim üssü olarak önemli bir konumda. Automotive Meetings etkinliği, bu ekosistem içinde yer alan firmaların daha fazla görünürlük kazanmasına, uluslararası alanda tanınması ve potansiyel müşterilerle bire bir temas kurmalarına katkı sağlaması açısından değer yaratan bir etkinlik. Daha önce uluslararası pazarlara açılmamış yerli firmalar için de bu konuda yeni bir başlangıç için fırsat yaratıyor.

Bursa'nın otomotiv endüstrisindeki konumunu pekiştirirken hem yerel hem de global pazarda yer edinmek isteyen firmalar için de önemli fırsatlar sunan bu etkinliğin, önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek etki alanını büyüteceğine gönülden inanıyorum.

Automotive Meetings, dünya çapında otomotiv tedarik zincirindeki firmalarla bir araya gelmemizi sağladı. Bu, yeni iş ortaklıkları kurmak ve projeler için fırsatlar yaratma adına iyi bir ortam oluşturdu. Etkinlik süresince ağırlıklı olarak Almanya’dan ve Türkiye’den firmalar ile görüştük, aynı zamanda İngiltere ve Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesinden katılım gösteren firmaların temsilcileriyle de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik.

Otomotiv sektörü hızla değişen bir alan. Özellikle iç mekan tasarımlarında kullanılan malzemelerde; ergonomi, estetik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler her geçen gün daha da değişiyor ve gelişiyor. Etkinlik, sektördeki yeni teknolojileri ve trendleri görmek, ürün gamınızı bu yeniliklere göre şekillendirmek için değerli bir platform sundu. Biz Korteks olarak IATF 16949:2016 Kalite Güvence Sistemi altında yürüttüğümüz, Otomotiv Projeleri Programımız kapsamındaki ipliklerimizle bu etkinliğe katılım sağladık. Bu programımız her projeye özel olarak geliştirilen Dope Dyed renkli iplikler ve Recycled çözümleri kapsıyor. Bu program ile otomotiv kumaş projelerinin tasarım aşamasından seri üretime alınmasına kadar müşterilerimizle sürekli iş birliği içinde çalışarak hızlı, esnek ve güvenilir ürün ve servisler sunuyoruz. Bu etkinlik de bu konuda bizim gelişimimiz; gelecekte yenilikçi fikir, ürün ve hizmetler sunabilmemiz adına önemli katkılar sağladı.

Bu daralma, özellikle küresel ekonomik belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Şüphesiz bu daralma otomotiv tedarik zincirinin tüm halkalarını etkileyecektir.

Etkinlikte verimli üretim yöntemleri ve daha uygun fiyatlı malzeme arayışlarının arttığına, sürdürülebilir malzeme ve üretim süreçlerine daha fazla yönelme olduğuna, gelişmekte olan pazarlara ilginin artabileceği yönünde bazı dönüşler aldık. Bu daralma, kısa vadede zorluklar yaratabilir, ancak ümit ediyorum ki, doğru stratejilerle önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar da sunacaktır.

Özgür Şahin

Şahince Otomotiv GM

Trendleri yakından gördük, yoğun bir etkinlikti

Küresel otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanırken, öngörülebilirlik giderek zorlaşıyor ve belirsizlik artıyor. Dünya çapında otomotiv sektörünün yoğun olduğu birçok ülkede düzenlenen Automotive Meetings etkinliği, bu yıl büyüklük açısından Bursa'da ikinci sırada yer aldı. Bu durum, Bursa'nın otomotiv sektörü için ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. İki gün boyunca gerçekleştirilen 6.000'den fazla ikili görüşme sayesinde önemli ticaret fırsatlarının doğacağına inanıyoruz. Ancak bu etkinlik, aynı zamanda sektör trendlerini ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme imkânı sundu. Neredeyse her işletme 20'den fazla görüşme yaptı ve dolu dolu geçen, yoğun bir etkinlik oldu. Bursa OSB'yi, bu projeyi vizyoner bir bakış açısıyla üstlenip beşinci kez hayata geçirdiği için tebrik ediyorum.

Otomotiv sektörü, ülkemiz ekonomisi için büyük bir önem taşıyor ve yıllardır ihracatın lokomotifi konumunda. Sektörün büyüme trendi istikrarlı şekilde devam ediyor. Bu yılın başında yapılan tahminlere göre Avrupa pazarında yüzde 2-3 oranında daralma, Amerika pazarında stabil bir seyir, Uzakdoğu pazarında ise yüzde 1-2 artış bekleniyordu. Şu ana kadar bu öngörülerde büyük sapmalar gözlemlenmedi ve gelecek yılın da bu yıla benzer şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Ancak, sektör dönüşüm sürecindeyken öngörülebilirlik her geçen gün zorlaşıyor; belirsizlik artıyor. Bu nedenle her an her şeye hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyebiliriz.

Türkiye'de otomotiv üretiminin yüzde 15-20’si iç piyasaya yönelik, bu yüzden küresel dalgalanmalar çok daha kritik hale geliyor. İç piyasa maalesef beklenen seviyede değil; orta ve düşük gelir grubundaki bireylerin finansmana ulaşmada zorlanması ve kredi maliyetlerinin yüksek olması, iç talebi olumsuz etkiliyor. Bugün bir Amerikalı ya da Avrupalı, bir yıllık geliriyle araç sahibi olabiliyorken, Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir kişinin aynı aracı alabilmesi için yaklaşık beş yıllık gelirini biriktirmesi gerekiyor.

Sektördeki dönüşüm inanılmaz bir hızla devam ederken, Çin'in etkisi giderek artıyor. Çinli üreticilerin Türkiye’de üretime başlayacak olması, sektör için hem bir risk hem de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmelerin sektöre katkı mı, yoksa yeni bir rekabet mi getireceğini ise zaman gösterecek.

Emel Özkan Taşyakan

BKM Teknoloji YKÜ

Yeni müşterilerle tanışma fırsatı yakaladık

Bursa’da otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan metal, plastik, kauçuk fark etmeksizin her türlü parçayı üretme kabiliyetine sahip çok değerli firmalarımız var. Etkinliğe gelen firmaların tek bir noktada bu çeşitliliği bulabilmesi ve Bursalı üreticilerle aynı anda buluşma fırsatı yakalaması bu etkinliği cazip kılıyor.

İtalya, Fransa, İspanya gibi otomotivin ve after marketin yoğun olduğu Avrupa’daki çeşitli müşterilerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirliklerinden gelen yeni müşteriler ile tanışma fırsatı yakaladık.

Destek Amortisör olarak çeşitli sektörlerde ve başlıca otomotiv yan sanayide kullanılan lift, blocklift, hidrolik amortisör, damper gibi ürünlerimizi sergiledik. Bursa’da gazlı amortisör denince ilk akla gelen Destek Amortisör firmasının ürünleri Avrupa’daki ulaştığı Pazar ve müşterilerinin memnuniyeti sayesinde oldukça tercih edilen bir konumda, özellikle blocklift markası ile öne çıkmaktadır. B2B olarak görüşme talebinde bulunan müşterilerimizin istekleri de ağırlıklı olarak lift, blocklift, damper ürünlerimize yönelikti.

Bu yıl Destek Amortisör ile birlikte BKM Bursa Kalıp Merkezi firmamızın otomotiv ve kalıp standart elemanları üzerine olan ürünlerini sergiledik. Kalıpçılık sektörünün özellikle ülkemizde ve Avrupa’da oldukça zor dönemler geçirdiği ne yazık ki ortada. Sektördeki daralma, önümüzdeki yeni projelerin belirsizliği her anlamda kalıpçılık sektörün geleceği açısından endişe verici. Mevcut projeler ile ilerlerken distribütörü olduğumuz Kaller firması ile sektörün nabzını yakından takip ederek maliyette ve terminde daha avantajlı olduğumuz ürünleri sunuyor müşterilerimize stok maliyeti avantajı sağlıyoruz.

Diğer taraftan Destek Amortisör firmamız, sahip olduğu ürün çeşitliliği ve hitap ettiği sektörlerin geniş yelpazesi sayesinde otomotivde yaşanan daralmadan nispeten daha az etkilenmektedir. Yine de bu daralmaya karşı olarak firmamız ürün grubu için üretim hatlarında dengelemeye giderek gerekli tedbirleri almıştır.

AKKA Kalıp Enjeksiyon YKB

Bursa otomotiv tedariğinde çok önemli bir il

AKKA Kalıp Enjeksiyon olarak Bursa OSB’de faaliyet gösteriyoruz, otomotiv sanayiinde yıllar içinde kendini kanıtlamış ve markalaşmış bir işletme haline geldik.

Ağır ticari araçların mühendislik plastiklerini üretiyoruz, ürünlerimiz direk ve endirek global pazarda yerini alıyor.

Son yıllarda teknoloji ve dijitalleşmeyi takip etmemiz gerektiğinin çok farkındayız. Üretim verimliliğini artırmak için bu yönde çalışmalarımız mevcut. Yeni ürünlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda devam eden projemiz mevcut. Kalitemizi artırarak, markamızı ileriye taşıyarak yerini sağlamlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almakta.

Automotive Meetings Bursa’ya bu yıl gayet güzel bir katılım gerçekleşiyor yabancı ziyaretçiler ağırlıklı bu durum ihracat hedeflerimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlamakta, özellikle yurt dışından de birçok yeni firma iletişime geçti. Bursa uzun yıllar İstanbul’un gölgesinde kalmıştı ama şu an itibariyle hem teknolojik anlamda hem kalıp yapılabilirliği anlamında çok daha iyi yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. O yüzden tercih edilen bir il ve bölgeyiz otomotiv tedariği anlamında.

Organizasyon için Bursa OSB, tüm katkı sağlayan ekibe ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Mirza Parlakyiğit

YLB Otomotiv Genel Müdür

OEM’e çalışan firmalar sıkıntıda, After Market’e çalışanlar rahat

Bu etkinliğe katılım amacımız… Bursa’daki müşterilerimizin çoğu, Bursa dışında iş yaptırıyorlar. Firma olarak plastik kalıp ve enjeksiyon baskıda hizmet veriyoruz. Kendimizi komşularımıza tanıtmak için Otomotiv Buluşmaları etkinliğine katıldık ve çözüm ortaklığı sunduk.

Firma olarak otomotiv (OEM ve After Market), mobilya, beyaz eşya gibi sektörlere plastik kalıp imalatı yapıyoruz. Enjeksiyon makinalarımızla da yurt içi ve yurt dışındaki firmaların tedariğini yapıyoruz. Partner olarak çalışıyoruz onlarla.

57 ülkeye ihracatımız var. 9 ülkede kendi ofisimiz var. İhracat oranımız da yaklaşık yüzde 40. İhracata daha da ağırlık vereceğiz. İhracat departmanımız da bu anlamda gittikçe kalabalıklaşıyor.

Bu yıl otomotiv sektörü sıkıntıda olduğu için, yeni araba da çok üretilmediği için, doğrudan ana sanayiye çalışan firmalar da ciddi sıkıntıda. Biz After Market, yani geçmişte üretilen araçlara da parça ürettiğimiz için, orada yoğun çalışıyoruz. Ama ana sanayi ve yeni hatlara çalışan firmalar, önümüzdeki yıl da küçülecekler diye öngörüyoruz. Zaten birçok firma bu anlamda personel çıkardı. İhracat yapan ve After Market’e çalışan firmalar ise ayakta kalacak. 2024 yılı bizim için güzeldi bu anlamda. İhracat ve After Market’e çalıştığımız için.

Taha Ersel Taş

Canel Otomotiv İş Geliştirme Md

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler dikkat çekti

Bu yıl 5. si düzenlenen Automotive Meetings Bursa etkinliği, sektör paydaşlarını bir araya getirerek bilgi alışverişi ve karşılıklı iletişimin güçlenmesine katkı sağladı. Güncel sektör içerikleri hakkında yapılan sunumlar, sektör temsilcilerine sektördeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Etkinlik vasıtasıyla dünyanın çeşitli coğrafyalarından ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen katılımcılar, Bursa otomotiv ekosistemi hakkında gözlem yapma imkanına sahip oldu.

Fuarda Almanya’dan katılan yabancı ziyaretçiler ağırlık oluşturmakla birlikte, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ve İngiltere'den katılan ziyaretçiler dikkat çekti.

Fuarda Yeşilova Automotive Solutions olarak, elektrikli araçlara yönelik ürettiğimiz ürünlerimizden ve HPDC prosesi ile ürettiğimiz ürünlerden kesitler paylaştık. Ziyaretçilerin dikkatini çeken bu ürünlerimiz hakkında gelen teknik detaylara ilişkin sorular da yanıtlandı.

Yaptığımız ikili görüşmeler ve paylaşımlar, 2025 yılının da otomotiv sektörü için sıkıntılı geçeceğini işaret ediyor. Avrupa pazarında durgunluğun hem binek hem de ticari araç üretim adetlerine yansıyacağı öngörülmektedir. Beklentimiz 2024 yılı ile paralel bir 2025 yaşayacağımız, maliyetler kaynaklı işletmelerimizin zorlanacağı bir yıl olacağını değerlendirebiliriz.

Vecibe Kaplan Arslan

Maysan Mando Satış ve İş Geliştirme Md.

Son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Öncelikle, Bursa OSB ev sahipliğinde, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerinin katılımıyla bu yıl 5.si gerçekleştirilen Automotive Meetings organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon, otomotiv sanayinin ülkemizdeki başkenti konumundaki Bursa’da yapılıyor olması, kuşkusuz kentimizin tanıtımı ve bu alanda markalaşması konusunda da önemli avantajlar sağlıyor. Organizasyon kapsamında otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayinde faaliyet gösteren firmalar B2B görüşmeler yaparken, bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşabilme imkânı da buldu. Her geçen yıl fuara olan ilginin de arttığına tanıklık ediyoruz. Biz de Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak, bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluyuz.

Maysan Mando olarak, organizasyon süresince daha çok Avrupa, Balkanlar, Türkiye ve Hindistan’dan gelen müşterilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Organizasyon süresince, global otomotiv endüstrisi temsilcilerine Bursa’nın otomotiv sanayisindeki gücünü aktarma fırsatımız da oldu. Fuarda Maysan Mando olarak B2B görüşmelere odaklandık. Yeni pazarları ve yeni müşterileri portföyümüze katmak için çabalarımız oldu. Bu anlamda son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.

Şirket olarak, rekabetçi olabileceğimiz her coğrafya için iş geliştirme faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyümemizi sürdürürken, yeni dönemde Kuzey Amerika pazarına odaklandık. Tabii baktığımızda otomotiv sektörü dünyada önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte biz de dönüşüme ayak uydurmak adına üretim teknolojilerinden dijital dönüşüme, Endüstri 4.0'dan sürdürülebilirlik kapsamına kadar pek çok alanda çalışıyoruz.

Aynı zamanda, otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, ürünümüzün ağırlığını artırmadan, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

Mustafa Çakır

Profil Sanayi Bursa Satış Direktörü

Avrupa’daki sıkıntı bizim için fırsat olabilir

Bursa, otomotivde çok önem taşıyan bir şehir. İki yıl önceki etkinliğe de katılmıştık, çok verimli geçmişti. Oradaki verimlilik; müşteriyle yüz yüze gelmek, konuşmak. Bu bize çok büyük kapılar açıyor. Bu yıl da bundan dolayı katılmayı tercih ettik, olumlu faydalarını da gördük.

Yoğunluklu olarak Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ve Uzakdoğu ülkelerinden müşterilerimiz geldi. Bursa’daki etkinliğe.

Etkinlikte özellikle, rollform ürünümüzü öne çıkardık. Bu alanda üretim yapan bir elin parmaklarının sayısını geçmeyecek birkaç üreticiden biriyiz. OEM’e direkt rollforming dediğimiz parça üretiyoruz.

Otomotiv sektöründeki mevcut durumu değerlendirecek olursak… Belki 2008 – 2009 yılında yaşadığını kötü duruma gidiyor sektör ama -ben 25 yıldır bu sektördeyim, aynı şeyleri yaşıyoruz- umudu kaybetmemek gerekiyor. Ben, Rusya – Ukrayna savaşı bittikten ve Rusya pazarı açıldıktan sonra sektörün biraz daha açılacağını düşünüyorum. Bu arada iç pazarın daralması bize bir kapı açıyor, çünkü Avrupa’da bizim seviyemizdekiler konkordato ilan ediyor. Bu bizim için şans olabiliyor, onların projelerini buraya çekebiliyoruz. Fırsat da olabiliyor mevcut durum. Bence asıl şu an Avrupa’yı karış karış gezmek gerekiyor. Avrupa ana sanayisinin tedarikçileri, bizden daha çok sıkıntıda çünkü. Bu bizim için büyük bir şans olabilir bence.

Arzu Kara

Meyis Otomotiv Satış Pazarlama Md.

Müşterilerimizle bir araya gelme şansı bulduk

Meyis Otomotiv olarak ticari araç gruplarına yönelik plastik enjeksiyon ürünleri üreten bir firmayız. Plastik koltuklar ve kompanentleri üretiyoruz daha çok ticari araçlar için. OEM grubu ile direkt çalışıyoruz. Bu grubu geliştirmeye, pazarda ismimizi markalaştırmaya çalışıyoruz. İhracatımız yüzde 50 civarında.

Genel olarak trendleri yakalamak için fuar benzeri bu tür etkinleri takip eden bir firmayız. Ticari araç grubunda çok fazla yenilenen model gruplarından bahsetmiyoruz ama yine de arada bir sürekli güncelleme halindeki jenerasyonu yakalıyoruz bu tarz etkinliklere katılarak. Bu etkinliğe katılmamızın asıl nedeni, yurt içi ve yurt dışında çok fazla müşterimiz var ve amacımız bu müşterilerimizle bir araya gelmek, sohbet etmek. Bu etkinlik de bu anlamda ideal bir ortam sundu. Ana müşteri gruplarımız, Avrupa’da. Yurt içinde de güçlüyüz.

Otomotiv dinamik, kendini her zaman yenileyebilen bir sektör ama ticaride olduğumuz biz, bu alanda binek kadar hızlı gitmeyen, daha yavaş bir sektör. Ülke ne kadar büyüyorsa, bizim işimiz o kadar artıyor.

2024’ün ilk çeyreği bizim için çok hızlıydı. Yıllık ciromuzun tamamını ilk çeyrekte kapadık. Beklenmeyen bir pik yaptık, üretimde zaman zaman zorlandık. 5 yeni tezgah aldık, üçüncüye geçtik. Yılın son çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre aşağı inen bir eğri var. 2025 yılına ilişkin hiçbir şey öngöremiyoruz. Müşterileri, yeni projeleri yokladığımız zaman, aktif bir yıl beklemiyoruz.

Anıl Atalay

Trex Proje Satış Yöneticisi

Etkinlikte 6 farklı ülkeden temsilci ile görüştük

21 yıldır otomotiv endüstrisine, üretimlerini iyileştirecek çözümler ve ürünler geliştiren yerli bir firmayız. Bu etkinliğe ilk defa katıldık. Etkinlik sadece otomotiv endüstrisinden firmaları buluşturduğu için önemli firmalar daha kolay ve yalın şekilde aradıkları ürün ve hizmetlere ulaşabiliyorlar. Bizler de katılımcı firmalara dijitalleşme süreçlerinde kendilerine özel geliştirilmiş ve uzun yıllardır çok uluslu firmalarımıza büyük faydalar sağlayan çözümlerimizi anlattık.

Etkinlikte 6 farklı ülkeden firma temsilcileri ile görüştük. Polonya, Almanya, Fransa, Rusya Özbekistan’dan. Çoğunluk ise yerli firmalar oldu.

trex olarak güçlü olduğumuz otomotiv ana ve yan sanayisine, üretim ve yönetim sistemleri sunan çözüm ortağı olmakla beraber bu firmaların maliyetlerini düşürmelerinde onlara teknik çözüm sunun en önemli partnerleriyiz. 120 kişilik bir ekibiz. Bursa, İstanbul ve Konya ofislerimiz var yurt içinde. Ana işimiz partnerimize MES/MOM çözümlerimiz ile verimlilik kazandırıp maliyetlerini düşürmelerini sağlamaktır. Üretim tesislerindeki alt yapının teknoloji seviyesinden bağımsız olarak tüm makine ve montaj hatlarını yönetebilmekteyiz.

Otomotiv de en güçlü olduğumuz sektörlerden biri. Toplamda 400’ün üzerinde referansımız var.

Otomotiv endüstrisinde büyük bir dönüşüm var sektör bu dönüşümden sonra değişime uyum sağlayabilen firmalar ile büyüyerek devam edecektir. Bu dönüşüme ayak uydurabilmenin ilk maddesi ile üretim sahasında dijitalleşmenin tamamlanabilmesidir. Yoğun rekabetin olduğu pazarda ürün üretmek özellikle de otomotiv gibi kompleks bir ürünü üretmek çok zor bir iş dolayısıyla firmalarımızın kendileri için dijitalleşme yol haritasını çizecek ve onlar için çözümler üretecek partnerlere ihtiyaçları var. 21 yıllık bilgi birikimimiz ile en doğru ve sürdürülebilir iş modellerini firmalarımızın hizmetine sunuyoruz.