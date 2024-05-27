Türkiye, ihracatta yakaladığı başarıyı her yıl artırarak devam ettirirken, ülke ihracatına 14,5 milyar dolar ile önemli katkıda bulunan otomotiv sektörü, bu rakamı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Uluslararası otomotiv satış sonrası endüstrisini bir araya getiren Automechanika Istanbul'un yeni gelişen teknolojilerin yarattığı değişime, gelişime ve sürdürülebilirliğe odaklandığı buluşma, 23- 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında 17. kez İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşti.

Fuarda otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamı bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce otomotiv endüstrisi profesyonelini buluşturan Automechanika Istanbul’un çeşitli alanlarında yapılan etkinlik ve yarışmalarla katılımcı ve ziyaretçiler sektördeki gelişmeleri inceleme fırsatı bulurken, kişisel gelişimlerine de katkı sağlayabilecekleri içerikleri deneyimlediler.

Bursalı otomotiv yan sanayi firmaları, fuara adeta çıkarma yaptı. Fuara, Bursa’dan 71 firma katılarak, son teknoloji ürünlerini vitrine çıkardı ve yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Baran Çelik

OİB YKB

İhracat bağlantıları için önemli bir platform

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin tek koordinatör birliği olarak 1991 yılından beri hizmet veriyoruz. Temel amacımız, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatını sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır. Otomotiv endüstrisi, son 18 yılın 17’sinde ihracat şampiyonu olmuştur. Birliğimize bağlı 9 bine yakın ihracatçı, son 10 yılda 100 milyar dolardan ihracat yaparak ülkemizin dış ticaret fazlası vermesine katkıda bulundu. 2023 yılında otomotiv endüstrisi 35 milyar dolarla Türkiye ihracat şampiyonu oldu ve bu başarıda sizlerin büyük emeği var. Bu yılın ilk dört ayında yüzde 5 artışla 12 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Automechanika Istanbul fuarında sektör temsilcilerinin yaptığı bilgi paylaşımı ve kurulan bağlantılar ihracatımız için çok kıymetli olacaktır.

Selçuk Çelik

Meklas Genel Müdürü

Yoğun ziyaretçi vardı

Fuara yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin yoğun ilgisi oldu. Ziyaretçiler genelde Avrupa Ortadoğu ve Amerika bölgesinden idi. Özellikle ağır vasıta ve binek araç yedek parçada Türkiye’nin bu bölgelerdeki payının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bunu ziyaret eden müşteriler de doğruluyorlar. Automechanika İstanbul Fuarı, bizim adımıza gayet verimli geçti.

Taner Yılmaz

May Fren Genel Müdürü

Yeni test cihazımızı tanıttık

Fuarda, fren sistemlerinde ürettiğimiz ürünlerin arıza tespitlerini yapmaya yarayan cihazlarımızın TKC -008, TKC- 010, TKC-011 ve TKC-012 versiyonlarını, bunların dışında da yapay zeka ile çalışacak olan TKC-009 arıza tespit cihazımızın da lansmanını yaptık. Yapay zeka ile desteklenmiş TKC-009 kullanıcı yorumuna minimum ihtiyaç duyuyor, bu sayede geniş kapsamlı bir test sonucu raporluyor. Ürettiğimiz yüzde 100 yerli test cihazı, yabancı ve yerli katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ümran Ertaş

SKE Otomotiv YKB Yrd.

Hareketli, kaliteli bir fuar oldu

Automechanika İstanbul 2024 fuarı, 2021 yılından bu yana katıldığımız en hareketli, yoğun ve kaliteli bir ziyaretçi profiline sahip Automechanika oldu. Fuarda süspansiyon metal parçaları, ticari araç koltuk metal parçaları, tel halka ve genel otomotiv endüstrisi metal parçalarımızı sergileme imkanı bulduk. Global, farklı bölgelerden gelen müşterilerimiz ile bir araya gelme ve yeni projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Fuarın tüm otomotiv endüstrisi paydaşlarına faydalı geçmesini ve ülke ekonomisine ekstra katma değer sağlamasını umuyorum.

Hikmet Sami Bilgiç

Turkas Amortisör YKÜ

Yenilikçi ürünlerimizi tanıttık

Şirketimizin, sektörümüzün en önemli fuarlarından birine katılım göstermesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bu fuar, yenilikçi ürünlerimizi ve çözümlerimizi tanıtma fırsatını bizlere sunarken, aynı zamanda değerli iş ortaklarımız ve müşterilerimizle bir araya gelmemize olanak tanımaktadır. Verimli görüşmelerin gerçekleştiği, yoğun katılımlı bir fuar geçirdik. Katılımımızın, sektördeki konumumuzu güçlendireceğine ve gelecekteki iş birliklerimize olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Deniz Alagöz

TŞT Amortisör Dış Tic. Mdr.

Verimli bir fuar geçirdik

Bu yılki fuara hemen hemen her bölgeden ziyaretçi geldi. Ağırlıklı olarak Ortadoğu’dan olmasına rağmen, Avrupa bölgesinden de ziyaretler vardı. Almanya’da geçen sene düzenlenen Automechanika Fuarı’na göre çok çok verimli. Stantları ve holleri incelediğimizde yurtdışından gelen firmaların çok fazla olduğunu gördük. Avrupa’dan da katılımcılar fazlaydı. Bu da Automechanika Istanbul’un ne kadar verimli olduğunun kanıtı. TŞT Amortisör olarak bizim için faydalı bir fuar oldu diyebiliriz.

Adnan Numan

Cappafe Genel Müdürü

Yabancı müşterilerin ilgisi vardı

Fuara yurt dışından gelen alıcı müşteriler ile birlikte yabancı katılımcıların da sayısının artışta olduğunu gördük. Yabancı müşterilerin ilgisi ve marka bilinirliğimiz sayesinde bu fuarda iş bağlantılarımızın oluşması bizleri memnun etti. Ülkeye döviz girdisi sağlamak adına tüm ekip arkadaşlarımızın özverili bir şekilde çalışması bizler için kazanç durumuna dönüşmüştür. Kısa süre sonra bu etkileşimi sağlamak adına yurt dışı fuar katılımları da yapmayı planlıyoruz. Fuar tüm yerli katılımcıların kendilerini geliştirip kazanım sağlayacağı bir şekilde sonlandığını düşünüyorum.

Vecibe Kaplan Arslan

Maysan Mando Satış ve İş Geliştirme Müdürü

Güzel iş birliklerine imza attık

Otomotiv tedarik sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından biri olan Automechanika İstanbul Fuarı’na biz de düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl fuarda yenilikçi ürünlerimize gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Güzel iş birliklerine imza attığımız, Maysan Mando adına başarılı geçen bir fuar oldu. Mevcutta yer aldığımız global pazarlardaki büyüme ve yeni pazarlara girme hedefiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme odağında ilerleyerek, Maysan Mando’nun geleceğini güçlü temellerle inşa etmek adına çalışmalarımız sürecek.

Mehmet Mutlu

Üçel Kauçuk Genel Müdürü

Yeni işbirliklerine odaklandık

Automechanika İstanbul 2024’de mevcut iş ortaklarımızla ile yurtiçi ve yurtdışı yeni müşterilerle buluşarak firmamızın yaptığı yeni yatırımları, yeni ürünleri ve sektördeki gelişmeleri paylaştık. Fuarda, bir yandan yenilikçi ürün ve çözümlerimizi tanıtırken diğer yandan yeni iş birliklerine odaklandık. Ayrıca yurtiçi ve dışındaki rakip firmalar ile de kendimizi karşılaştırıp mevcut piyasa koşullarında üretim, teslimat ve maliyet konusunda ne konumda olduğumuzun da çalışmalarını yapma fırsatı bulduk.