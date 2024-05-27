Küçükkayalar, 6. Yenileşim Ödülü’nün de verileceği ve bu yıl 14.’sü gerçekleştirecek Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nun mottosunun “Gelecek için Dönüşüm” olduğunu söyledi. Küçükkayalar, “Geçen yıl Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa vizyon belgesini açıklarken de, bu yıl ve gelecek yılki eylem planımızda da bu motto var aslında. Geleceğimizi inşa etmek için yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmemiz şart. Bu açıdan aralık ayındaki sempozyumu ve 6. Yenileşim Ödüllerini ben de merakla bekliyor olacağım” dedi

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BUSİAD Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu Sorumlusu Tuncer Hatunoğlu da, şunları söyledi:

“Ne kadar çok şirket ve kurum Yenileşim Ödülü için başvurursa, o kadar başarılı addederiz kendimizi. Çünkü Yenileşim Ödülü’nden daha önemli olan şey, bu sürecin içinde yer almak. Bu ödül sürecine katılan firmalar, bir yandan iş süreçlerini farklı açılardan gözden geçirme imkanı bulurlarken, diğer taraftan yenilik ve yaratıcılık konusunda eğitim alma şansını da elde etmiş olacaklar. Ayrıca yeni trendler hakkında bilgi de alacaklar. O nedenle BUSİAD olarak tüm Bursalı firmalarımızı, Yenileşim Ödülü’ne başvurmaya davet ediyoruz. Gerekli bilgiler, www. busiad.org.tr adresinden edinilebilir.”

Son başvuru 14 Haziran

BUSİAD Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu Başkanı Tuğba Demirsu Yücetürk de, Yenileşim Ödül sürecinin 5 kategoriden ve bu kategorilerdeki iş sonuçlarının değerlendirilmesinden oluştuğunu söyledi. Yücetürk, “Liderlik, Stratejinin Yönetimi, Bilgi-İşbirlikleri-Kaynak Yönetimi, Çalışanların Yönetimi ve Süreç Yönetimi bu başlıklarındaki 5 kategori. Ayrıca, Yenileşim Ödül Değerlendirme Kılavuzumuzu şirketlerin sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniledik” dedi. Yücetürk, 6. Yenileşim Ödülü için son başvuru tarihinin de 14 Haziran 2024 Cuma günü olduğunu da ifade etti.