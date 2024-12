Faik Çelik

Beyçelik Holding YKB

Beyçelik Holding olarak işimizi en önemli yatırım aracı olarak görüyoruz ve faaliyette bulunduğumuz alanlarda işlerimizi büyütmeye odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin hepsinde köklü bir dönüşüm ve değişim var. Bu dönüşüm ve değişime uyum sağlamak için teknoloji ve alt yapımıza yatırım her zaman sürecektir. Otomotiv yan sanayi alanında yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarımız ve yenilenebilir enerji alanındaki kapasite artış çalışmalarımız 2025 yılında da devam edecek.

Ali İhsan Yeşilova

Yeşilova Holding YKB

2024 yılı, global ekonomideki belirsizlikler ve zorlu piyasa koşullarıyla öne çıkan bir yıl oldu. Değişen ekonomik dinamikler, iş dünyasını önemli sınavlarla karşı karşıya bıraktı. Bu zorluklara rağmen Yeşilova Holding olarak, 50 yıllık tecrübemizi güçlü üretim operasyonlarımız, dengeli iş portföyümüz ve yenilikçi yönetim anlayışımızla birleştirerek, bu süreçten güçlenerek çıkmayı başardık. 2025'te de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Osman Aşlav

Demircioğlu Group YKB

Ağır ticari araçlar sektörü, 2024 yılında oldukça karmaşık bir dönemden geçti. Küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji maliyetlerindeki artışlar, sektör üzerindeki maliyet baskılarını önemli ölçüde artırdı. 2025 yılında ağır ticari araç yedek parça pazarında büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Hedeflerimiz arasında, bu değişen ihtiyaçlara uygun, daha dayanıklı ve çevreye duyarlı yedek parçaların geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bulunuyor.

Özgür Şahin

Şahince Otomotiv GM

Küresel otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanırken, öngörülebilirlik giderek zorlaşıyor ve belirsizlik artıyor. Bu nedenle her an her şeye hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Sektördeki dönüşüm inanılmaz bir hızla devam ederken, Çin'in etkisi de giderek artıyor. Çinli üreticilerin Türkiye’de üretime başlayacak olması, sektör için hem bir risk hem de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmelerin sektöre katkı mı, yoksa yeni bir rekabet mi getireceğini ise zaman gösterecek.

Esma Baş Göcen

Yepsan YKÜ

Yepsan Grup şirketleri olarak 2023 yılı sonu öngördüğümüz gibi, 2024 yılı otomotiv sektöründe ivme düşüşü yaşadığımız bir sene oldu. İhracat payımızı korumaya odaklandığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2025 için beklentimiz sektörümüz için çok pozitif değil, 2024 yılına benzer seyirde olacak. Dünyadaki otomotiv sektörünün fiziksel değişimi bunun işaretidir. Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların sektörde tam anlamıyla yerini bulması birkaç yıl alacak. Ülkemiz için olumlu gelişmelerin olmasını umuyoruz.

Taner Yılmaz

May Fren GM

Şirketimiz açısından baktığımızda özellikle fren sistemlerinde elektronik valflere yaptığımız yatırımlar ve bu valflere yönelik arıza tespit cihazları sayesinde yılı yüzde 20'nin üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz. Genel olarak 2024 otomotiv sektörü ve üreticiler açısından sıkıntılı bir yıl oldu. 2025 yılının otomotiv sektörü açısından yine daralmayla devam edeceği görüşündeyiz. Özellikle faizlerin üçüncü çeyrekten itibaren gözle görülür şekilde düşmesiyle, sektörün yavaş yavaş toparlanma sürecine gireceği kanaatindeyiz.

İsmail Tatar

İbraş Genel Müdürü

2024 yılı, küresel ekonomik belirsizlikler ve ham madde tedarik sorunları nedeniyle zorluklarla geçti. Döviz baskısı ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlama, ihracat performansını zorladı; firmalar yeni pazarlara yönelmeye başladı. İstihdam açısından, Kuzey Afrika'ya kayan bazı yatırımlar olumsuz etki yaparken, yerli yatırımlar ve dijitalleşme nitelikli iş gücü talebini artırdı. 2025 yılı için beklentiler arasında tedarik zincirlerinin normalleşmesi, elektrikli araç üretiminin güçlenmesi ve yeni pazarlarla ihracatta büyüme yer alıyor.

Emel Özkan Taşyakan

BKM Teknoloji YKÜ

Kalıpçılık sektörünün özellikle ülkemizde ve Avrupa’da oldukça zor dönemler geçirdiği ne yazık ki ortada. Sektördeki daralma, önümüzdeki yeni projelerin belirsizliği her anlamda kalıpçılık sektörün geleceği açısından endişe verici. Mevcut projeler ile ilerlerken distribütörü olduğumuz Kaller firması ile sektörün nabzını yakından takip ederek maliyette ve terminde daha avantajlı olduğumuz ürünleri sunuyor müşterilerimize stok maliyeti avantajı sağlıyoruz. Diğer taraftan Destek Amortisör firmamız, sahip olduğu ürün çeşitliliği ve hitap ettiği sektörlerin geniş yelpazesi sayesinde otomotivde yaşanan daralmadan nispeten daha az etkilenmektedir.

Rengin Eren

Erener Otomotiv YKÜ

Türkiye otomotiv sektörü, 2024 yılında üretim açısından özellikle yerli üreticilerin kapasite artırma çalışmaları ve teknoloji yatırımları ile öne çıktı. Sektör, Avrupa’ya yapılan ihracatta önemli bir üretim merkezi olmayı sürdürdü. 2025 yılında, Türkiye’nin otomotiv üretiminde yüzde 5 ila yüzde 8 oranında bir büyüme hedefi bulunuyor. Özellikle elektrikli araç üretiminde önemli bir sıçrama bekleniyor. İhracattaki yüzde 8 -yüzde 10 aralığında büyüme beklentisinde, Türkiye’nin AB’nin yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlaması ve çevre dostu üretim süreçlerine yönelmesi etkili olacak.

Özge Canıtez

CSA Kaplama Fabrika Md

2024 yılı, otomotivin büyük oranda duraklama ve daralmaya gittiği bir dönemdi. Şirket olarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi düşünsem de, her zamankinden daha çok zorlandığımızı itiraf etmem gerekir. 2025 için faiz oran seviyeleri ve akabinde krediye ulaşım zorluğu da eklenince, ilk altı ay için zorlanma bekliyorum. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek 'yeni karbon emisyonu hedefleri' Türkiye’yi de yakından ilgilendiren, yönetilmesi azami önem taşıyan bir krizin başlangıcı olacaktır.

Tevfik Kumru

Burpres Metal Sanayi Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye'nin, içerisinde bulunduğu zor süreçten güçlenerek çıkmasının mümkün olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu yıl firmamızı değerlendirecek olursak; bir önceki yıla göre ihracat oranımız Euro bazında yüzde 225 seviyesinde artmıştır. Hedefimiz 2025 yılında da Amerika kıtasında bayilik anlaşması yaparak Destak Manuel ve Pnömatik clampler ile Burpres Metal Sanayi A.Ş'nin global anlamda marka değerini ve ihracatını artırmaktır.

Dr. Cihangir Yenice

Maysan Mando GM Yardımcısı

2024 yılı tüm dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Ekonomide yaşanan bu durgunluğun ve belirsizliğin etkilerini, sanayiciler olarak bizler de yakından hissettik. Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak, tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracat gelirimizi, aldığımız yeni projelerle artırmayı başardık. Bu anlamda üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracatımızı global pazarlarda çeşitlendirmeye devam ederek, ülkemiz ve Bursa ekonomisine katma değer sağlamaya devam etme amacındayız.

Adnan Numan

Cappafe Genel Müdürü

2024 yılı ne kadar zorlu geçse de çok güzel işler başardık. İç piyasanın durgunluğu ve banka faiz oranları bizi dış piyasalara yönlenmemize sebep oldu. Geçen yıla oranla ihracatımızı daha üst sevilere çıkararak iç piyasadaki nakit açığını yaptığımız ihracatlarla minimum seviyeye indirmeye çalıştık. 2025’ten tabi ki öncelikle sağlık bekliyoruz. Umudumuz iç piyasanın da açılması ve bankalar faiz oranlarının makul seviyeye düşmesi. Aynı tempoyla daha çok üretip daha çok ihracata yönelmeyi hedefliyoruz.

Engin Işık

Engin Otomotiv Genel Müdürü

2024 yılı Engin Otomotiv olarak bizim çok iyi geçti. Yılın son çeyreğinde çok hafif durulma vardı ama o da çok önemli değildi. 2025 yılı beklentilerine değinecek olursak; 2025’in daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Banka faiz indirimleri ile beraber yukarıya doğru hızlı bir ivme sağlanacağını düşünüyorum.

Büşra Okur

Burçak Metal

2024, otomotiv sektörü için zorlu bir yıl oldu. Döviz kuru dalgalanmaları ve yüksek işçilik maliyetleri üretim maliyetlerini artırdı. Ancak, 2025'in ikinci yarısında, ekonomik belirsizliklerin azalması ve teknolojik yeniliklere yapılan yatırımlar ile sektörde büyüme bekleniyor. Elektrikli araçlar ve yeşil teknolojiler gibi alanlarda artan ilgi, sektördeki dönüşümü hızlandıracaktır. Bu dönemde yatırım patlaması ve toparlanma öngörülüyor.

Nurşen Sanver

Sanver Mühendislik

Türkiye’de 2024, ekonomik açıdan zorlu bir yıl oldu. Enflasyon yüksek seyrini sürdürdü, döviz kurları dalgalandı. Dünyada ise farklı bölgelerde ekonomik krizler yaşandı. Ekonomide sürdürülebilir enerjiye geçiş hızlanacak gibi görünüyor. Elektrikli araçlar, yapay zeka ve uzay araştırmaları yine gündemde olacak. Ayrıca, çevre ve iklim kriziyle mücadelede somut adımlar atılması gerekiyor. Sanver olarak 2025 ‘ten beklentimiz ihracatımızı yüzde 60 üzerine taşımak ve dünyaya robotik sistemler alanında katma değerli ihracatlar ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Yesari Süalp

Ermetal Şirketler Grubu CEO

2024 yılı maalesef beklentilerimizin oldukça altında gerçekleşti. Gerek üretim düşüşleri, gerekse ekonomik koşullar bu sonucu oluşturdu. 2025 yılının ilk çeyreğinin de 2024 yılı benzer koşullarda geçeceğini öngörüyoruz. Ancak şirketlerimiz açısından yeni devreye girecek projelerimiz nedeniyle önümüzdeki yılın grubumuz adına daha olumlu geçmesini öngörüyoruz.

Deniz Alagöz

T.Ş.T. Lift Amortisör ve Yüzey İşlem

Firma olarak sektörde çeyrek asırlık tecrübe ve 185 kişilik uzman kadromuzla Bursa’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 10 bin metrekarelik tesisimizde, kalite ve verimlilik odaklı anlayışıyla faaliyetimize devam ediyor. Zorlu geçen 2024’ün ardından 2025’te atılmasını umduğumuz bazı adımlarla, önümüzdeki yılın sektörümüz ve firmamız için çok daha verimli geçeceğini bekliyoruz.

Uğur Akın

Umay Otomotiv Genel Müdürü

2024 yılında inişli çıkışlı bir süreç geçirdik. Ancak yılın çoğunluğu, ticaret olarak giderlerin fazlalığından dolayı ayı kurtarmak üzerine geçti. İş potansiyelimiz olmasına rağmen para politikaları bizleri özellikle yurtdışı ticaretimizde çok zorladı ve zorlamaya devam etmektedir. 2025 yılında zam furyası devam etmez, yeni vergi yükleri gelmez, yüksek enerji ve işçilik zamları yapılmaz ise olumlu bakacağımız bir süreç olabilir.

İpek Yalçın

Thierry Diniz Otomotiv GM

2024 yılı itibarıyla Türkiye otomotiv sektörü, birçok küresel ve yerel faktörün etkisiyle önemli bir dönemeçten geçiyor. 2024 yılında, otomotiv sektörü dijitalleşme ve teknolojik yenilikler konusunda hızla ilerlemektedir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisi, güçlü büyüme potansiyeline sahip olmakla birlikte, hala bazı risklerle karşı karşıya olacaktır. Enflasyonun kontrol altına alınması, döviz kuru istikrarı, yatırım ortamı ve yerli üretimin artırılması, ekonominin sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahiptir.

Mirza Parlakyiğit

YLB Otomotiv Genel Müdürü

Bu yıl otomotiv sektörü sıkıntıda olduğu için, yeni araba da çok üretilmediği için, doğrudan ana sanayiye çalışan firmalar da ciddi sıkıntıda. Biz After Market, yani geçmişte üretilen araçlara da parça ürettiğimiz için, orada yoğun çalışıyoruz. Ama ana sanayi ve yeni hatlara çalışan firmalar, önümüzdeki yıl da küçülecekler diye öngörüyoruz. Zaten birçok firma bu anlamda personel çıkardı. İhracat yapan ve After Market’e çalışan firmalar ise ayakta kalacak. 2024 yılı bizim için güzeldi bu anlamda. İhracat ve After Market’e çalıştığımız için.

Mustafa Çakır

Profil Sanayi Bursa Satış Direktörü

Belki 2008 – 2009 yılında yaşadığını kötü duruma gidiyor sektör ama -ben 25 yıldır bu sektördeyim, aynı şeyleri yaşıyoruz- umudu kaybetmemek gerekiyor. Ben, Rusya – Ukrayna savaşı bittikten ve Rusya pazarı açıldıktan sonra sektörün biraz daha açılacağını düşünüyorum. Bu arada iç pazarın daralması bize bir kapı açıyor, çünkü Avrupa’da bizim seviyemizdekiler konkordato ilan ediyor. Bu bizim için şans olabiliyor, onların projelerini buraya çekebiliyoruz. Avrupa ana sanayisinin tedarikçileri, bizden daha çok sıkıntıda çünkü. Bu bizim için büyük bir şans olabilir bence.

Arzu Kara

Meyis Otomotiv Satış Pazarlama Md.

Ülke ne kadar büyüyorsa, bizim işimiz o kadar artıyor. 2024’ün ilk çeyreği bizim için çok hızlıydı. Yıllık ciromuzun tamamını ilk çeyrekte kapadık. Beklenmeyen bir pik yaptık, üretimde zaman zaman zorlandık. 5 yeni tezgah aldık, üçüncüye geçtik. Yılın son çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre aşağı inen bir eğri var. 2025 yılına ilişkin hiçbir şey öngöremiyoruz. Müşterileri, yeni projeleri yokladığımız zaman, aktif bir yıl beklemiyoruz.