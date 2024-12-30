Muzaffer Çilek

Çilek Holding YKB

2024 yılı, tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaların mobilya sektörüne etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bir dönem oldu. Çilek olarak bu koşullarda üretim verimliliğini artırmaya, maliyetleri optimize etmek için tedarikçilerimizle iş birliğini güçlendirmeye odaklandık. 2025 yılında, mevcut pazarlarda daha da derinleşmenin yanı sıra yeni pazarlara giriş yapmayı planlıyoruz. Çilek’i uluslararası bir marka olarak daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Merve Önsever Çağlayan

PMS Alüminyum YKÜ

Ülkemizde tüm dünyada zorlu bir yılı geride bıraktık. Bu süreç, şirketimiz açısından da hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda beklentilerimizi karşılayamadığımız ve hedeflerimize ulaşamadığımız bir dönem oldu. PMS Alüminyum olarak, her şeye rağmen üretmekten ve ülkemiz için katma değer sağlamaktan hiç vazgeçmedik. Yatırım ve sürdürülebilir büyüme iştahımızı daima koruyoruz. 2025 yılında da dünya ekonomisinde mevcut olumsuz tabloların devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla iş dünyası olarak, bu duruma karşı kendimizi hazırlıklı tutmalı ve adımlarımızı bu doğrultuda atmalıyız.

H. Burak ARAS

GÖKÇELİK Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

Dünyadaki resesyon ve içeride uygulanan sıkılaşma adımları nedeniyle 2024 yılı reel sektör için oldukça zorlu bir yıl olarak tarihe geçti. Gökçelik markasıyla depo ve raf sistemleri üreten sanayici olarak, biz de ekonomik sıkıntılardan etkilendik. 2025 yılından ise nispeten umutluyuz. Krizi fırsata çevirerek yeni yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Avrupa’daki daralma nedeniyle yeni yılda yeni pazarlara açılma hedefindeyiz. Gökçelik olarak AR-GE çalışmalarımıza devam ederek yeni ürünlerle yeni pazarlara girme düşüncesindeyiz. Yeni pazarlar ve yeni yatırımlar konusunda da devletin, sanayiciyi destekleyeceği inancındayız.

Melih İyigüllü

Akiş Boya YKB

Sektörümüz açısından değerlendirecek olursak, 2024 yılı zor bir yıl oldu. Firma olarak ciromuzu korumaya çalıştık. Bütün olumsuzluklara rağmen yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerini kesmediğimiz bir yıl oldu. Önümüzdeki yıldan ise genel anlamda umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. 2025 yılının ilk altı ayının zorlu geçeceğini bekliyorum. İkinci altı ayda ise hem dünya hem Türkiye ekonomisi açısında olumlu geçecek diye umuyorum.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB

Beklediğimiz gibi 2024 yılı firmamız ve sektörümüz adına çok zor bir yıl oldu. Üretimde yüzde 20 gibi bir kayıp, ihracat kanadında az da olsa bir düşüş ve kilogram bazında 3 euro gibi bir düşüş yaşandı. Ülkemizde maliyetlerin yüksek oluşu ve enflasyonun istenilen oranda düşürülememesi, bizi oldukça zora soktu. Önümüzdeki yıl da zor geçecek. 2025, bu yıl olduğu gibi, kar yılı değil, ar yılı olacak. Çarkları minimum seviyede de olsa döndürebiliyorsak, iyiyiz demektir.

Sevgi Saygın

Umdasch Madosan Raf Sistemleri YKÜ

Küresel çapta yüksek enflasyonun etkileri ve pazarların daralması, tüm firmalar gibi bizleri de etkiliyor. Döviz bazında maliyetlerimiz arttığı için globalde rekabet avantajımızı korumakta zorlandık. Küresel çapta devam eden ekonomik sıkışıklık, 2025 yılında da etkilerini sürdürecek gibi görünüyor. Ancak, biz bu zorlu dönemde stratejik bir yaklaşım benimseyerek, pazar payımızı korumayı ve hatta büyütmeyi hedefliyoruz. 2025, hem zorlukların hem de büyük fırsatların yılı olacak.

Hakan Özdoğan

Ayaz Kauçuk YKB

2024 yılı, Ayaz Kauçuk & Melasty adına yeniliklerle dolu bir dönem oldu. Otomotiv sektörü özelinde yeni müşteriler kazanmaya devam ederken, yedek parça üretim kapasitemizi ve uzmanlığımızı önemli ölçüde genişlettik. Üretim hattımızı daha da güçlendirerek, kalite ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımlarımız sayesinde, bu alanda önemli bir mesafe kaydettik. 2024 yılında attığımız bu adımlarla, 2025 yılı için de büyüme hedeflerimizi sürdüreceğimize olan inancımız tamdır.

Şinasi Güneş

Bemis Teknik Elektrik YKB

Yaptığımız yeni ürünler ve uygun fiyat politikamız etkili oldu. Ayrıca yoğun tanıtım çalışmalarımız nedeniyle 2024 yılı Bemis için verimli geçti. Şirket olarak hedefimizi tutturduk, yıl bazında yüzde 20 büyüme sağladık. Önümüzdeki yıl aynı uygulamaları sürdüreceğiz, dolayısıyla 2025 yılından da beklentimiz olumlu yönde. Önümüzdeki yıl yine yüzde 20 büyüme sağlayacağımıza inanıyoruz.

Sinan Topuk

Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü

2024, ekonomik ve jeopolitik açıdan yoğun gündemler içeren bir yıl olarak geride kalıyor. 2025 yılında öngörülebilir bir ekonominin yanında daha talepkar bir dünya umuyoruz.

Volkan Tezelli

İntersam Etiket Firma Ortağı

2024 yılı, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle birçok sektör için zorlu bir süreç olmuştur. 2025 yılına yönelik beklentilerimiz ve hedeflerimiz hem sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek hem de firmamızın sürdürülebilir büyüme hedeflerini göz önünde bulundurarak şekillenmektedir. Dış pazardaki payımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak, firmamızın 2025 yılı için temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

2024 yılı, global ve yerel piyasalar açısından birçok zorluğu beraberinde getirdi. MTK Teknik Kaplama olarak, piyasalardaki daralmaya ve enflasyonun maliyet üzerindeki olumsuz etkilerine karşı hızla önlem alarak yıl boyunca sektörün öncü firmaları arasında yer aldık. MTK Teknik Kaplama olarak, 2025’in zorlu geçeceğini öngörmekle birlikte, bu sürecin bize önemli dersler kattığını düşünüyoruz. Bu krizler, yalnızca firmamızı değil, sektörümüzü de daha güçlü ve dayanıklı bir hale getiriyor.

İsmail Yılmaz

STS Group Genel Müdürü

Ekonomide uygulanan sıkılaşma adımları ve dünyadaki resesyon nedeniyle yaşanan genel durumun aksine 2024 yılı bizim için çok iyi geçti. STS GROUP olarak 20 yılı aşan bir birikim ve tecrübe ile metal kablo kanalı üretimimiz ile enerjiye yön veren firmaların arasında yer alıyoruz. Firma olarak 2025 yılında Türkiye’nin önde gelen projelerinde güvenilir iş ortağı olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek arzusundayız.

Nazan Akıncı

Akka Kalıp Enjeksiyon YKB

2024 yılında ekonomik anlamda çeşitli zorluklarla karşılaştık. Ancak, 2025 yılına ilişkin beklentiler umut vadeden gelişmeleri de beraberinde getiriyor. 2025 yılından beklentilerimiz ve hedeflerimiz, daha yaşanabilir bir dünya, teknolojinin insan hayatını kolaylaştırması, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzının benimsenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dr. Eng. Şükrü Kayaoğlu

Felsensohn & PLZ Emniyet Kemerleri YKB

2024 yılı bizim için genel olarak iyi bir yıldı. Biz bu yılda tecrübe ve öngörülerimizi doğru kullanmaya gayret gösterdik ve yüzde 12 büyüme sağladık. İleriye dönük ciddi yatırımlar yaptık ve yurtdışı müşteriye daha kolay ulaşmak ve hizmet vermek adına Felsensohn Emniyet kemerleri A.Ş isimli ikinci bir şirket daha açtık. 2025 yılından beklentimiz yüksek, oluşturduğumuz bu yeni vizyon, güçlü kadro ile ihracat payımızı daha yukarı taşıyarak yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyoruz.