OTEKSO, lazer kaynak makineleri ile birçok endüstriyel zorluğun üstesinden gelerek, özellikle hassas ve ince parçaların birleştirilmesinde rakipsiz bir performans sergiliyor. Şirketin lazer kaynak makineleri, geleneksel kaynak yöntemlerine göre 4 kat daha hızlı, minimum deformasyon ve düşük ısı girişi sağlarken, daha az sarf malzeme kullanımı ile maliyetleri de düşürüyor. Ayrıca, telsiz kaynak yapabilme özelliği ve kaynak sonrası taşlama ihtiyacının azalması, OTEKSO makinelerinin verimliliğini artıran diğer önemli özellikler arasında yer alıyor.

Farklı malzemelerin birleştirilmesinde devrim niteliğinde çözümler

OTEKSO, lazer kaynak teknolojisi ile bakır ve alüminyum gibi farklı malzemeleri sorunsuz bir şekilde birleştirirken, geleneksel yöntemlerle kaynatılamayan bakır-titanyum gibi malzemelerde de yüksek verimli çözümler sunuyor. Bu yenilikçi yöntemler, daha önce mümkün olmayan kaynak birleşimlerini sağlayarak, sektördeki üretim sınırlarını genişletiyor.

OTEKSO’nun robot lazer kaynak makineleri, gazaltı robotlarına göre 2 kat daha hızlı çalışarak daha yüksek üretim hızı sunuyor. Ayrıca, bu makineler, malzemeyi daha az ısıtarak çarpılma riskini minimize ediyor ve sızdırmazlık garantili kaynak yapabilme imkanı sağlıyor. OTEKSO’nun özelleştirilmiş robot lazer kaynak yazılımı, makineler arasında tam iletişim sağlayarak, üretim sürecinin her aşamasında mükemmel uyum ve verimlilik sunuyor.

Yerli yazılım



OTEKSO'nun geliştirdiği robot lazer kaynak yazılımı, Türkiye'de yalnızca OTEKSO tarafından sunulmakta ve bu yazılım sayesinde tam haberleşme imkanına sahip robot lazer kaynak makineleri, sektördeki teknolojik liderliği pekiştiriyor. “Lazer kaynak teknolojisinin sağladığı avantajlar, endüstriyel üretimin hızını ve kalitesini önemli ölçüde artırmakta. Biz, OTEKSO olarak, müşterilerimizin daha verimli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapmalarını sağlamak için en son teknolojiye sahip lazer kaynak makinelerini sunuyoruz.” diyen OTEKSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özelif, şirketin lazer kaynak alanındaki iddiasını vurguluyor.