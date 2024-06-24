Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), iki önemli iş birliği protokolüne imza attı. Türkiye İş Bankası ile ikiz dönüşüm ve ihracata yönelik bir protokol imzalayan OSBÜK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile OSB’lerde finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik bir protokol hayata geçirdi.

OSBÜK, İş Bankası ve SPK ile imzaladığı bu iki protokol ile organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların hem yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine hız katmayı, hem de finansal okuryazarlık düzeylerini artırmayı hedefliyor.

OSBÜK, Türkiye İş Bankası ile yaptığı iş birliği kapsamında, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yer alan firmalara geniş kapsamlı bir finansman paketi sunacak. Bu protokol, OSB’ler ve OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların uygun faiz oranları ve vadelerle finansman desteği almasını sağlayacak. Destekler arasında ihracat kredileri, vergi ödemeleri, ticari kredi kartları ve teminat mektupları gibi bankanın birçok ürünü bulunuyor.

Finansal okuryazarlık

OSBÜK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik bir protokol ile OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların finansal okuryazarlığının artırılması amaçlanıyor.