“İhracatta Kadını Destekleme Paketi” çerçevesinde başlatılan TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk EXIMBANK, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akbank Dönüşüm Akademisi işbirliği ile tasarlanan "İhracatta Sınırları Aş" eğitim programının üçüncüsü, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ev sahipliğinde düzenlendi. Eğitimde dış ticaret, ödeme şekilleri ve finansmanı, İngilizce yazışma teknikleri, yeşil dönüşüm, gümrükleme ve e-ticaret gibi konularda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

"Kadın girişimcilerimiz daha rekabetçi hale gelmeli"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı, UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve TİM Kadın İhracatçıyı Güçlendirme Komite Üyesi Pınar Taşdelen Engin, TİM WINGS projesinin ve kadın girişimindeki ya da yönetimindeki firmaları sertifikalandırmanın önemine dikkat çekti. Engin, "TİM Wings projesi kapsamında Gaziantep ve İzmir’in ardından bu kapsamlı programın üçüncüsünü Bursa'da yapmaktan mutluluk duyuyoruz. TSE'nin büyük katkısıyla kadınları güçlendiren şirketleri belgelendirmeye başladık. Eğitim programlarımız da ihracat ailemize yeni firmalar kazandırma ve mevcut firmaların rekabet gücünü artırma açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.