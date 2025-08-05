İstanbul’da düzenlenen seminere kamu kurumları, sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların yöneticileri yoğun katılım sağladı. Etkinlikte, EUDR’ye ilişkin sektörel farkındalık artırılırken, uyum sürecine dair teknik bilgiler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Sekamsan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan, ormansızlaşmanın küresel ölçekte ulaştığı kritik boyutlara dikkat çekerek, EUDR kapsamında sektörün üstlenmesi gereken sorumluluklara vurgu yaptı. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sekamsan olarak bu süreci yalnızca bir yasal düzenleme olarak değil, aynı zamanda sektörümüz için bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz. Karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve şeffaf tedarik zincirleri, artık iş yapış biçimlerimizin merkezine yerleşmelidir.” Firmaların, özellikle hammadde tedarikinden nihai ürün aşamasına kadar tüm süreçlerde şeffaf ve belgelenebilir bir yapı kurmaları gerektiğinin altı çizen Erdoğan, sektördeki tüm paydaşların eş güdüm içinde hareket ederek bu geçiş sürecine proaktif biçimde hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan konuşmasının devamında, sürdürülebilirliğin ancak ortak hareketle mümkün olabileceğini belirterek “Bu dönüşümün başarısı, sektör paydaşlarının iş birliği yapmasına bağlı. Sekamsan olarak yalnızca ürün değil, bilgi ve farkındalık da üretiyoruz. EUDR gibi düzenlemeler, birlikte üretme kültürünü yeniden tanımlamak için bir fırsattır.” İfadelerini kullandı.