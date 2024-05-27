Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ekibi, yaptığı çalışmaların sunumunu paylaşırken, OİB ekibi de otomotiv sektörü ve ihracatına ilişkin güncel bilgileri sundu. Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren OİB, sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm uygulamaları hakkında da Toyota yetkileriyle görüş alışverişinde bulundu. Yapılan fabrika turunda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yenilikçi teknoloji ve üretim safhaları yerinde incelendi. Fabrika turu sonrasında TMMT 2025 Vizyonu hakkında gerçekleştirilen sunumda araç tasarımında ve üretiminde sıfır karbon esaslı çevre hedefleri anlatıldı. Karbonsuzlaşma yolunda yürütülen çalışmalar ve izlenen yöntemler hakkında bilgi paylaşıldı.