Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Gemlik’te yat limanı yapılması için başlattığı çalışmayı devam ettiriyor. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Yeri Hizmetleri Birim Müdürü Zahid Tuncel ile birlikte GTSO Yönetim Kurulu Başkan Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanı Mehmet Anar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Fatih Ayvaz, Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ile Yıldız Holding Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam’dan oluşan heyet, Bursa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç'i ziyaret etti. Ziyarette Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ilçede yat limanı yapılmasına yönelik başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, “Misafirperverliklerinden dolayı Bursa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Sayın Muhtesin Sevinç’e verdikleri destek ve önerilerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.