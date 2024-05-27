Daha sonra fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, ev tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların 20-30 yıl kadar önce Avrupa’daki önemli fuarlarda küçük metrekarelerle de olsa yer almak için büyük mücadele verdiğini belirterek, “Ne mutlu ki artık İstanbul’da dünya çapında bir fuar düzenleniyor. Ev tekstili sektöründe dünya markasıyız” dedi. Ticaret Bakanı Bolat, şunları kaydetti:

“HOMETEX gibi organizasyonlar sayesinde, üretimi, yatırımı ve ihracatı artırmak, ihracatçılarımızın her alanda desteklenmesi ve yeni pazarlara açılabilmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İhracatçılara desteği sürdürüyoruz. Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık.”