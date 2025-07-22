Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 4 bin 156 metrekarelik Dişbudak Parkı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Parkın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hedeflerinin her yıl kente yaklaşık 10 yeni park kazandırmak olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi, kente yeni park alanları kazandırma çalışmalarına devam ediyor. 2025 yılı içinde 23 Nisan, Işıktepe ve Ahmet Yesevi mahallelerine yeni parklar kazandıran Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’ndeki Dişbudak Parkı ile birlikte bu yıl açtığı park sayısını dörde çıkardı.

Göreve geldiklerinden bu yana kente 41 bin 410 metrekare yeni park alanı kazandırdıkları bilgisini veren Başkan Şadi Özdemir, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Demirci Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkın da yakında hizmete alınacağını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Şu anda 6 yeni park daha yapıyoruz. 30 Ağustos Zafer, Balkan, Çalı, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu parklarımızı da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, her yıl yaklaşık 10 yeni parkı kentimize kazandırmak” diye konuştu.