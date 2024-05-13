MKP OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, genel kurulda bölgenin durumu, inşaat halindeki ve faaliyet gösteren firmalar ile enerji, arıtma tesisi yatırımı, GES tesisleri ve diğer yatırımlar hakkında bilgi verdi. 31 Mart seçimlerinde Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Şükrü Erdem de, “Belediye olarak üzerimize düşen vazife olması halinde, yapmaktan gurur duyarım, her konuda sizlerin yanındayım” dedi.

2024’te yapılacak yatırımlar

OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Buna göre 2024 yılı yatırım programında bölgede, Enerji Nakil Hatlarının etaplar halinde yeraltına alınmasına devam edilecek. OSB’nin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temini, bölge içi yolların yapılması, su ihtiyacının karşılanabilmesi için ilave su kuyusu açılması ve su hattının yapılması konularında da kararlar alındı.

1990 yılında 60 hektar alanda kurulan MKP OSB’de günümüzde 307 hektar alanda 45 firma faaliyet gösteriyor ve 2 bin 600 kişiye istihdam sağlanıyor.