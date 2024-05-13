AYDIN DAĞTEKİN

Kalite kültürü ve yaklaşımını yaygınlaştırmak, kalite çalışmalarını teşvik etmek, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2023 yılı süreci tamamlandı.

Ödül sonuçları 9 Mayıs Perşembe akşamı Almira Otel’de düzenlenen törende açıklandı ve ödüller takdim edildi. Buna göre 2023 Bursa Kalite Büyük Ödülü, Aka Otomotiv’in oldu. Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2023 Bursa Kalite Başarı Ödülü’ne layık görülürken, Özel Arena Okulları da, 2023 Bursa Eğitimde Kalite Jüri Teşvik Ödülü’nü kazandı.

Kalite ve Başarı Sempozyumu

Etkinlik kapsamında Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun 21’incisi de, ‘Sular Çekildiğinde’ teması ile gerçekleştirildi. Sempozyum; KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Ölmez Ateş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in açılış konuşmaları ile başladı. Program kapsamında ulusal düzeydeki konuşmacılar bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Felsefeci, Akademisyen, Yazar Prof. Dr. Ahmet Arslan ‘Cumhuriyet felsefesi nasıl doğdu?’ konu başlığı ile Doğa Aktivisti ve TV Yapımcısı Güven İslamoğlu, ‘İklim Krizi'nden Önce Son Çıkış’ konu başlığı ile ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ sahibi Sinemanın usta ismi, Sanatçı Halil Ergün ‘Yaşam Kalitesi’ konu başlığı ile programın konuşmacılarıydı.