Ülkemizde 2022 yılından itibaren BUMKAD’ın öncülüğünde kutlanan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün ve Konferansının bu yılki ana teması ‘Mühendislikle Güçlenen Dünya’ olarak belirlendi.

BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, “23 Haziran tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu yıl Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü 26 Haziran 2024 Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlayacağız. Konferansımızda bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki gelişmeleri paylaşmak, kadın mühendislerin sektör içindeki yerine dikkat çekmek ve mesleğin cinsiyetleştirilme algısını ortadan kaldırmak hedefiyle profesyonel konuşmacıları ağırlayacağız” diye konuştu.