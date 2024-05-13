Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği’nin (BİSİAD) olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan İdris Doğrul yeniden seçildi. Yeni yönetimde; Hüseyin Ocağışen, Yiğit Kiremitçi, Zuhal Soyaslan, Cemil Fidanlıgül, Ömer Kılınç, Tanser Çobanoğlu, Gül Çiçek Zengin Bintaş ve Ceyhun Sezer Coşkun yer aldı. BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, “BİSİAD’ı geleceğe taşıyacak projeleri bu dönemde hayata geçirecek, derneğimizin ve mesleğimizin itibarını daha da yukarıya taşıyacağız. Bu dönemde ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi derneğimize yeni üye kazandırmak, bir diğeri de sosyal etkinliklerin sayısını artırmak” dedi. Tüzük değişikliğinin de gerçekleştiği genel kurulda, derneğin mevcuttaki adı olan Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği ifadesi, oy birliğiyle Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.