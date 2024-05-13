Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği yönetimi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. TOSYÖV Bursa tarafından düzenlenen ‘Karmaşada Yol Almak-Görünmeyeni Görmek’ konulu seminerde, KOBİ’lerin sıkıntıları farklı bakış açısıyla değerlendirildi. Eğitmen ve Yönetim Danışmanı Memiş Yılmam’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, "Karmaşada Yol Almak" başlığı altında, her krizin bir fırsat olduğu hatırlatılarak bakış açısının önemine dikkat çekildi.

Memiş Yılmam, küçük olmanın ve kıvraklığın, işletmelerin başarısı için kritik öneme sahip olduğuna değinirken, “Değişime açık olmak gerekir ve değişebilmek önemlidir. Mevcut durumu fırsatlara çevirmek ve yapılmayanı yapmak konusunda işletmelerin açık fikirli olması gerekir. Bununla birlikte, küresel ekonomik belirsizliklerin ortasında bile yerel işletmeler inovasyon ve esneklik yoluyla başarıya ulaşabilirler” dedi. Yılmam, işletmelerin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarının, rekabet avantajı sağlayabilecek önemli bir ayrıntı olabileceğini de sözlerine ekledi.