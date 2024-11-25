Öğrenciler, ön eleme turlarını geçerek finalde genel kültür ve akademik bilgi sorularında mücadele etti. Minör & Majör Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Ayberk Ural’ın enerjik sunumuyla renklenen yarışmaya, şubelerden gelen tezahüratlar ayrı bir coşku kattı.

Finalde 8’inci sınıflar kategorisinde Batıkent Şubesi, 12’inci sınıflar kategorisinde ise FSM Şubesi şampiyon oldu. Batıkent Şubesi’nden 8’inci sınıf öğrencileri Işıl Su Günaydın, Merve Cengiz, Erva Mert, Tanem Akçiçek, Serhat Töken, FSM 12’inci sınıf öğrencileri Umut Özgür, İrem İşlek, Ebrar Atıcı, Nisanur Çınar, Ulaç Özgür gösterdikleri başarıyla ödüllerini ve kupayı almaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan ve de kazanan öğrencilere sürpriz hediyeleri, Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, Minör & Majör Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Figen Ural, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci ve CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut tarafından takdim edildi.

Etkinliğe Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman ve eşi Selvinaz İrman, Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman da katılarak bu heyecana ortak oldular.