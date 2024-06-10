AYDIN DAĞTEKİN

Kamiloğlu, yaptığı açıklamada, Mevsim Gıda hakkında şu bilgiyi verdi:

“Mevsim Gıda’yı 1993 yılında kurduk. Şu gördüğünüz yapı bir tavuk kümesiydi. Bunu bir fabrika haline getirdik. Bir fabrikamız da Salihli (Manisa) Organize Sanayi Bölgesi’nde. Önceleri meyve – sebzeyi taze olarak ihraç ediyorduk, zaman içinde bunun sanayisini geliştirdik, katma değerini daha da artıracak şekilde organize olduk. Meyve – sebzeleri dondurarak ihraç ediyoruz, bir miktar da Yenişehir’de arazimiz var. Taze olarak da Bursa siyah incirini, bir miktar ayva ihraç ediyoruz. Aşağı yukarı 400 civarında çalışanımız, 10 milyon dolar civarında da ihracatımız var.”

Eskiden piyasadan ürün alabildiklerini, ancak son yıllarda bu durumun değiştiğini anlatan Kamiloğlu, bunun nedenini de “İstediğiniz ürünü istediğiniz çiftçiden alamadığınız gibi, bir de ürünün güvenliği konusunda müşteriler çok hassas. Japonlara satıyoruz örneğin. ‘Hangi tarlaya ektiniz, hangi ilaçları, gübreleri hangi dozda kullandınız…” Toprak – su analizleri, insan yönetimi… Bütün bunların planını, projesini veriyorsunuz, ondan sonra sizin malınızı alıyor” diye açıkladı.

Pazarın şekli değişti

Her şeye rağmen şirketlerinin geliştiğini dile getiren Özkan Kamiloğlu, Mevsim Gıda’nın ihracatı konusunda ise şunları aktardı:

“Fabrikaların altyapısını yeniledik. Eskiden büyük ölçüde Avrupa Birliği’ne ihracat yapardık, ancak AB artık kendine yeterli hale geldi. Bir de AB’ye mal verdikten sonra onlar bileşimini değiştirerek, başka şekilde ilaveler yaparak Uzak Doğu’ya ve Amerika’ya satıyorlardı. Ama şimdi iş değişti; Japonlar, ‘Ya biz niye bunu Belçikalılardan alıyoruz, malınızı doğrudan sizden alalım’ diyorlar. Bu şekilde doğrudan Amerika ve Uzakdoğu’ya satmaya başladık. Pazarın şekli değişti yani. Eskisi gibi sadece Avrupa Birliği’ne değil, Uzakdoğu’ya da ihracat yapıyoruz. Uzakdoğu’da en fazla Japonya, Güney Kore ve Tayvan’a mal satıyoruz. Ortadoğu’da ise bu savaştan dolayı İsrail’de yavaşladı biraz.”