WIN EURASIA, bu yıl da imalat sektörünün en önemli oyuncularını buluşturarak, en yeni ürünlerle endüstriyel dönüşüme öncülük etti. 17 ülkeden 660’un üzerinde katılımcı firma ile yaklaşık 102 ülkeden 39 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında bir araya getiren fuara, Bursa’dan 22 firma katıldı.

GÖKSEL BAŞARAN – AYDIN DAĞTEKİN

Sektöründe bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma özelliğini taşıyan WIN EURASIA, 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 30’uncu kez imalat sanayine kapılarını açtı. 30 yıldır imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getiren Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA, 2024 organizasyonunda imalat sanayindeki yeniliklere ev sahipliği yaptı. Bu yıl 6 salonda toplam 55 bin metrekarelik fuar alanında enerji, elektrik, elektronik teknolojileri, kaynak ve robotik kaynak teknolojileri, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, iç lojistik çözümleri, endüstriyel üretim makinaları, endüstriyel otomasyon ve fabrika otomasyon sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren yüzlerce firma, açtıkları stantlarda en yeni ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

5G, Dijital Fabrikalar, Yapay Zekâ, Endüstri 5.0 ve Metaverse alanının yanı sıra, Hidrojen Özel alanı ve ComVac Kompresör, Vakum ve Basınçlı Gaz Ekipmanları ve Teknolojileri Özel Alanı ile fuara ayrı bir renk kattı. Ziyaretçiler 40 markanın bir araya gelerek inşa ettiği, 30 farklı 5G kullanım senaryosunun Türkiye'de ilk defa eş zamanlı entegre bir şekilde çalışacağı demo fabrikayı, 5G Arena özel alanında görme olanağı yakaladı. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulacak demo fabrika da, 5G hızıyla deneyimlendi.

250’yi aşkın nitelikli satın almacı ile B2B görüşmeleri

Öte yandan fuar kapsamında MAKFED ve MAİB’in destekleri ve Hannover Fairs Turkey’in global ağı ile beraber 22 ülkeden 250’den fazla nitelikli satın almacı İstanbul’da ağırlandı ve katılımcı firmalarla B2B görüşmeler düzenlendi.

WIN EURASIA’YA KATILAN BURSALI FİRMALAR*

AGES OTOMASYON ATİK ENDÜSTRİYEL COMPONENT MONTAJ SİS. CRP ROBOT DETAY ENDÜSTRİ EKİPM. ELS LIFT EMKO ELEKTRONİK GERA VİNÇ GÖKÇELİK HİD-TEK MAKİNA IED MAKİNE MAXIMATOR TÜRKİYE OACON PEAK TEKNİK MÜH. PODİM ZIMPARA RETA OTOMASYON RMK MEKATRONİK SIFF ELEKTROMEKANİK SMK MAKİNA VIAS ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER VİDKOM KOMPRESÖR WEIDE TÜRKİYE - EMO ARGE

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Özgür Yıldız

SİFF Elektromekanik

İki yeni teknolojinin lansmanını yaptık

SİFF Elektromekanik olarak WIN EURASIA fuarlarına kesintisiz olarak 16 senedir katılmaktayız. Kaynak makineleri, kaynak çözümleri ve robotik kaynak çözümleri konusunda farklı alanlarda teknolojiye ve Endüstri 4.0’a uygun çözümler sunabiliyoruz. Bu fuarda da sektörümüz için, özellikle robotik ve kaynak sektörü için oldukça yeni sayılabilecek iki yeni ve patentli teknolojinin lansmanını yaptık. Bir tanesi, yapay zeka destekli robotik kaynak pensesi. Bu kaynak pensesi ile robotik punta kaynağı proseslerinden çıkabilecek sıçrantı ve benzeri kaynak hatalarını tamamen elimine ettiğimiz gibi, aynı zamanda yapay zeka desteği sayesinde gerekli dataları toplayıp, değerlendirip, buradaki datalar sonucunda kestirimci bakım ve verimlilik gibi konularda kullanıcılara geri dönüşler sağlıyoruz. Buralarda yaptığımız simülasyonlarda ve saha çalışmalarında özellikle mekanik kompanzasyonun sağlanması sayesinde kaynak esnasında çıkabilecek sıçrantı ve kalitesizlik sorunlarının yüzde 90’ının elimine edildiğini gördük ve yapay zeka desteği sayesinde de çıkabilecek verimlilik ve bakım sorunlarının yaklaşık yüzde 30’unun ortadan kaldırıldığına, bu nedenle üretimde herhangi bir sorun yaşamadan ya da çok kısa duruşlarla üretimi devam ettirerek prosesleri tamamlayabileceğimiz özel bir patentli sistemimiz var. Diğer sistemimiz ise robotik projeksiyon kaynak proseslerinde bir hücrenin içerisinde çok sayıda kaynak makinesinin ve kaynak ekipmanının bulunmasına gerek bırakmayan tek bir kaynak makinesiyle farklı kafa ve elektrot değişimleri yapan robotik punta kaynak istasyonlarını çok küçülten ve oldukça teknolojik bir şekilde çok daha düşük yatırım maliyetiyle çok daha kaliteli ve çevrim süresi çok daha kısa punta kaynak prosesleri sağlayabileceğimiz özel bir sistem. Her iki sistemin de, özellikle bahsettiğim ikinci sisteminin patent başvuruları yapıldı, süreç tamamlanmak üzere, patentlerini alıyoruz. Bunun dışında fuar oldukça keyifli ve dolu geçti. Özellikle Avrupa Birliği bölgesinden ve Uzak Doğu’dan çok sayıda ilgili müşteri standımıza geldi.

İrfan İşmak

ELS Lift

EL16 makaslı platformu ve farklı kategorideki makineleri sergiledik

ELS Lift olarak 2008 yılından bu yana personel yükseltici platform sektörünün küresel temsilcisiyiz. 5-8 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen WIN Eurasia - Endüstriyel Dönüşüm fuarında yenilikçi ürünlerimizi sergiledik. Kaldırma ve taşıma sistemleri kategorisinde fuara katılım gösterdik, 16 metreye ulaşım sağlayan yeni modelimiz EL16 makaslı platformu ve dört farklı kategorideki makinelerimizi kullanıcı ile buluşturduk. Makaslı personel yükseltici platform kategorisinde 8 metre çalışma imkânı sağlayan EL8-S, hafif tip makaslı personel yükseltici platform kategorisindeki Junior 5.5 SP, dikey personel yükseltici platform VM6 ve eklemli personel yükseltici platform kategorisindeki AE15 modelini sergiledik. Yoğunlukla yurtiçinden müşteriler ile temas gerçekleştirdik ve aynı zamanda yurtdışından katılan ziyaretçileri ağırladık. Fuara olan ilgi ve ziyaretçi profilinden memnun kaldık, müşteriler ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

H. Burak Aras

Gökçelik YKÜ

Fuara GDS markasıyla damga vurduk

Gökçelik olarak raf ve depolama sistemleri üretiminin öncü kuruluşuyuz. GDS markasıyla fuarda ziyaretçiler ile buluştuk. 17 ülkeden 660’un üzerinde katılımcı firma ile yaklaşık 102 ülkeden 39 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda, Gökçelik GDS standımız ziyaretçi akınına uğradı.

Şirketin geleceği yakalama ve öngörme çabaları meyvelerini veriyor. Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm noktasında önemli yatırımlar yapmamızın yanı sıra Ar-Ge ve tasarıma özel önem veriyoruz. Bu sayede GDS markası Gökçelik için adeta lokomotif bir görev üstleniyor. Fuardan memnun kaldık. Standımıza ve ürünlerimize gösterilen ilgiden son derece memnunuz, yarım yüzyıla merdiven dayamış markamızın sağladığı güven ile müşteri memnuniyeti noktasında sektörün öncü kuruluşu olarak sektör için üretmeye devam ediyoruz.

GDS olarak, depolama sistemleri alanında son yıllarda gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımları ile bir adım öne geçtik. Mekik, mobil rack, dinamik servis raf sistemleri gibi en yeni teknolojiler ile geliştirilmiş depolama çözümlerinde tercih edilen marka olarak öne çıkıyoruz.