AYDIN DAĞTEKİN

ITM Industry Europe fuarı, 4-7 Haziran 2024 tarihleri arasında 700’den fazla firmanın katılımı ile Polonya’nın Poznan kentinde gerçekleştirildi. Endüstri 4.0 fikri doğrultusunda küresel trendleri sunan, Avrupa'nın bu bölgesindeki en büyük ve en önemli organizasyonu olan sanayi fuarına Bursa’dan dört firma katıldı. Bursalı firmalar Durmazlar, Şahinler, Beka-Mak ve LFSS, “Dijital Çağda Endüstri” temasıyla düzenlenen fuarda son teknoloji ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Fuarın açılış töreninde konuşan MTP Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Filip Bittner, "On yıl önce konuşmaya başladığımız Endüstri 4.0 fikri artık günlük yaşamda yer alıyor ve ITM INDUSTRY EUROPE'da sunulan ürün ve teknoloji tekliflerinde güçlü bir şekilde görülüyor. Endüstri 5.0'ın on yılına başladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. En büyük zorluk robotizasyon ve otomasyonu insan faktörüyle birleştirmek olacaktır” dedi. Fuarın ilk günü, endüstrideki en son teknolojiler ve bunların Polonya fabrikalarındaki uygulamaları hakkında benzersiz ödüller, gösteriler ve hararetli tartışmalarla kutlandı.

Fuar hakkında

ITM INDUSTRY EUROPE, ürün ve hizmetleri Dördüncü Sanayi Devrimi ile uyumlu olan Polonya ve dünya endüstrisinin tekliflerinin kapsamlı bir şekilde sunulduğu Polonya'nın önde gelen ticaret fuarı olarak biliniyor. Fuar, inovasyon sektörünün liderleri arasında teknolojik deneyim alışverişi için önemli bir buluşma noktası. Etkinlik; zengin sergilerin yanı sıra konferans, tartışma ve eğitimlerden de oluşuyor. Dört günlük ITM INDUSTRY EUROPE programı her yıl deneyimli uzmanların bilgi birikimi üzerine kuruluyor ve sanayi sektörünün önemli kuruluşları, dernekleri ve kurumları tarafından destekleniyor.

Birinci sınıf katılımcılar, üretim otomasyonu, metalurji ve metal işleme alanındaki profesyoneller, modern makine ve teknolojiler, kapsamlı bir etkinlik programı ve benzersiz bir atmosfer… Tüm bunlar, fuarı yenilik arayan profesyonellerin takviminde mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiriyor ve dördüncü sanayi devrimine uygun optimize edilmiş çözümler sunuyor.

ITM INDUSTRY EUROPE fuarındaki katılımcıların yaklaşık yüzde 50'sini yabancı şirketler oluşturuyor. Avusturya, Belçika, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, Hindistan, Almanya, İsviçre, İsveç, Tayvan, Türkiye, Ukrayna, Macaristan, İngiltere, İtalya, fuarda temsil edilen ülkelerden sadece birkaçı.

ITM INDUSTRY EUROPE’UN SANAYİ KAPSAMI

*METAL İÇİN TAKIM TEZGAHLARI

*ALETLER

*ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

*ROBOTİK

*METALURJİ

*DÖKÜM

*KAYNAK VE KESME

*YÜZEY İŞLEME

*KATKI TEKNOLOJİLERİ

*YAZILIM

*ENDÜSTRİYEL METROLOJİ