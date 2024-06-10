Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yıldır üretilen özel arazi aracı YETX, 4 kıtaya ihraç ediliyor. Üretici firma tarafından zorlu arazi koşulları için tasarlanan 103 patentli, bir depo yakıt ile 60-80 saat çalışabilen 2,5 tonluk araç, sadece karada değil su yüzeyinde de rahatlıkla ilerleyebiliyor.

UTV tipi aracın, su yüzeyinde ve büyük kaya ile tümsekler, devrilen ağaç gövdeleri gibi engellerin bulunduğu arazide test sürüşleri başarıyla tamamlandı. Üretime başlandığında 4 günde bir aracın banttan indirildiği fabrikada artık her gün 1 araç üretilebiliyor. İthal malzemelerle üretimine başlanan araç, bir yıl içinde yüzde 50 yerli parçalarla imal edilebilir hale geldi. Başta Kuzey Amerika ülkeleri ABD ve Kanada olmak üzere İtalya, Polonya, İngiltere, Uganda, Madagaskar, Avustralya, Hindistan, Hollanda, Brezilya ve Arjantin'e satış yapan, ihracat odaklı çalışan firma, son dönemde gelen kamu ve özel sektör talepleriyle kısa süre içinde iç pazarda da yer almayı hedefliyor.

Alaska'ya "beyaz filo"

ORSO Off-Road Solutions Genel Müdürü Erman Ersöz, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"YETX'in üretimine başladığımızda parçaları yurt dışından hazır geliyordu, şu anda parçaları kendimiz üretiyor veya yerli üreticilerden alıp bileşen haline getirerek aracımızı imal ediyoruz. Amacımız yerliliği daha da artırmak. Yüzde 70 gibi bir yerlilik oranı için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda özellikle araçta bütün dış kaporta aksam, camlar, koltuklar, hidrolik ve pnömatik aksam, kimyasallar ve birçok aksesuara kadar yerli. Yakın zamanda elektrik tesisatı, iklimlendirme sistemleri, iç döşeme ve kaynak parçaları dahil yerli olması için numuneler test safhasında."

İlk kez "beyaz filo" üreterek Alaska'ya göndereceklerini ifade eden Genel Müdür Ersöz, araca son dönemde yurt içinde de yoğun talep olduğunu kaydetti. En son Arabistan ve Asya'da bayilik anlaşmaları imzaladıklarını ve Türkiye'de de doğru bayilikler için görüşmeler yaptıklarını belirtti.