Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024-2029 stratejik plan çalışmalarına devam ediyor. Bursa’yı bir bütün olarak ele alacak strateji toplantıları, İnegöl Belediyesi’nin ardından Gemlik Belediyesi’yle devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, her iki belediye yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Gemlik'i ileri taşıyacak ve daha yaşanabilir kılacak projeleri ele aldı. İlçe bazında bilgilendirme sunumu da yapılırken, toplantı sonrasında Başkan Bozbey ve Şükrü Deviren birbirlerine hediye takdim etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve çalışma arkadaşlarını ziyaret etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan çalışmaları kapsamında Gemlik Belediyesi ile toplantı gerçekleştirdik. Gemlik için ileriye dönük olarak hazırlanan projeleri gözden geçirdik. Büyükşehir ve Gemlik Belediyeleri olarak el birliği ile Gemliklilerin mutlu olacakları ve gülümseyecekleri projelere imza atacağız. Stratejik planımızı bu yönde gerçekleştireceğiz. Oluşturacağımız projelerle Gemlik yaşanabilir bir kent olacak" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Deviren

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise Büyükşehir Belediyesi heyetinin ziyaretini önemsediklerini belirtti. Deviren, “Gemlik'e yapılan ziyaret, işin ciddiyetinin ve Bursa'yı gülümsetecek hizmetlerin yolda olduğunun kanıtıdır. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza güveniyoruz. Bursalılar da endişe etmesin. Gülümseyeceğimiz günler yakındır" diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler, atıl durumdaki eski Gemlik belediye binasında incelemelerde bulundu.