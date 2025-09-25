MARSİFED Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa İzmir Karayolu Ticaret ve Sanayicileri İş İnsanları Derneği (BİZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Levent Bilek ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, her iki kurumun yürüttüğü faaliyetler karşılıklı olarak tanıtıldı, iş birliği yapılabilecek alanlar değerlendirildi. MARSİFED heyeti, yeni dönemde görev alan BİZSİAD Başkanı Levent Bilek ve yönetim kurulu üyelerini bir kez daha tebrik ederek, nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.