Bursalı tekstil devi Marsala Tekstil, kariyerinde on yılı geride bıraktı. Dünyaca ünlü global markaların kumaş üretiminde tercih ettiği Marsala Tekstil, firma çalışanlarının katılımıyla onuncu yaşını kutladı. Podyum Davet’te gerçekleşen kutlama töreninde, on yıldan dört yıla kadar Marsala’da çalışan personeller ödüllendirildi. Törende konuşma yapan Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, birçok zorluğa göğüs gerilen on yıllık süreçte Marsala ailesi olarak üstün başarılara imza attıklarını söyledi. Yola çıktıkları arkadaşlarına ilk kuruluş döneminde “Ben size kolaylığı değil, zorluğu öneriyorum” diyerek yola çıktıklarını belirten Özel, Marsala’nın kuruluşundan bu yana birlikte yol yürüdükleri ekip arkadaşlarının desteklerini hiç bırakmadıklarını ifade etti. Marsala’nın global alanda yakaladığı başarıların, bu destek ve kararlı çalışmanın bir ürünü olduğunu vurgulayan Özel, ekip ruhunun şirketin en büyük gücü olduğunu dile getirdi.