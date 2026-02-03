E-ticarette tüketici güvenini zedeleyen fahiş fiyat uygulamalarına karşı devlet devreye girdi. Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni denetim ve yaptırım mekanizmasıyla birlikte, online satış kanallarında fahiş fiyatla ürün listeleyen ve satışa sunan satıcılar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Düzenlemeye göre, kurallara aykırı fiyatlama yapan satıcılara 1.806.177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek; ilgili ürünlere ise erişim engeli getirilecek. Yeni uygulamayı değerlendiren ideasoft CEO’su Sinan Akdal, “Ticaret Bakanlığı’nın e-ticarette fahiş fiyat uygulamalarına yönelik olarak hayata geçirdiği denetim ve yaptırım kararları, sektörün uzun vadeli sağlığı açısından önemli bir adım. Bu düzenlemelerle birlikte tüketicinin korunması, piyasa dengesinin sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi fazlasıyla olası. E-ticaret ekosistemi, büyük ölçüde güven üzerine inşa edilen bir yapı. Fiyatlama konusunda yaşanan olumsuz örnekler, yalnızca tüketiciyi değil, işini kurallara uygun şekilde yapan binlerce satıcıyı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle alınan kararları, sektörde adil ve sürdürülebilir bir ticaret ortamının güçlendirilmesi yönünde değerlendirmek gerekiyor. ideasoft olarak bizler, işletmelerin mevzuata uyum süreçlerini doğru şekilde yönetmelerini, şeffaf ve sağlıklı bir e-ticaret anlayışıyla büyümelerini önemsiyoruz. Bu nedenle misyonumuz yalnızca teknoloji sunmak değil, KOBİ’leri bilinçlendiren, yönlendiren ve güveni merkeze alan bir yaklaşım inşa etmek. Girişimcilerin e-ticaret operasyonlarını geliştirebilmeleri için hayata geçirdiğimiz ve farklı konularda ücretsiz eğitimler sunduğumuz ideasoft Akademi altında da önceliğimiz bu güven mekanizmasını daha görünür kılmak. Kurallara uygun, tüketici odaklı ve sürdürülebilir e-ticaret anlayışının, sektörün geleceği için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü güvenin güçlendiği bir ortamda büyüme daha kalıcı ve markalaşma daha mümkün olur.” şeklinde konuştu.