Türk plastik sektörünün çatı kuruluşu Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile ortak çalışmalar yapan Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV), yeşil dönüşüm odaklı çalışmalar kapsamında önemli bir görevlendirme yaptı. Plastik atıkları yüksek teknolojiyle ham maddeye dönüştüren ve bu alandaki inovatif çalışmalarıyla tanınan BURPOL Polimer Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, PAGÇEV Replast Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. İstanbul’daki PAGEV Genel Merkezi’nde yapılan toplantıyla görevi resmen devralan Yıldırım, Avrupa plastik dünyasının en etkili isimlerinden biri olan, Avrupa Plastik Üreticileri Birliği (EuPC) eski Genel Müdürü Bernard Merkx ile birlikte çalışacak. Bu görevlendirme, Türkiye’nin Avrupa "Yeşil Mutabakat" sürecine uyumu ve küresel geri dönüşüm pazarında "merkez ülke" olma stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplantıda, Yıldırım’a, (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu tarafından bir plaket de takdim edildi. Yıldırım’a PAGÇEV Yönetim Kurulu tarafından iletilen görev tebliğ yazısında, Türkiye’nin Avrupa’daki "Yeşil Dönüşüm" yol haritasına uyumlandırılması ve küresel geri dönüşüm endüstrisinde merkez ülke olma hedefi vurgulandı.

Yazıda, 50 bin şirketi temsil eden, Avrupa merkezli 51 plastik derneğinin çatı örgütü konumundaki Avrupa Plastik Üreticileri Birliği’nin (EUPC) önceki dönem Genel Müdürü olan ve Replast Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapan Bernard Merkx ile birlikte, İlkay Yıldırım’ın tecrübelerinin sektörün inovatif alanlara taşınmasında kritik rol oynayacağı belirtildi.

"Döngüsel ekonomi hedeflerine ivme kazandıracağız"

Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan İlkay Yıldırım, Burpol Polimer Plastik’in, Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden dönüştürerek ham madde olarak yeniden üretime kazandırdığını ve bu alanda ülkemizin öncü markası olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin plastik endüstrisindeki devasa üretim gücünü çevresel sürdürülebilirlik ile taçlandırmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye’nin plastik üretimi, makine ve hammadde sektörü açısından en geniş temsil ağını oluşturan PAGEV, sanayide bu alanın çatı kuruluşu konumundadır. PAGEV’in geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki kolu olan PAGÇEV ise, ülkemizde döngüsel ekonomi, plastik atık yönetimi ve geri dönüşüm teknolojileri alanında kritik rol oynayan güçlü bir yapı olarak faaliyet göstermektedir. Bu iki vizyoner kurumun birlikte yürüttüğü yeşil dönüşüm, sektörel kapasite geliştirme, atık yönetimi, kamu-özel iş birlikleri ve çevresel uyum çalışmalarına danışma kurulu düzeyinde katkı verecek olmak benim için büyük bir onurdur. Bu önemli göreve layık gördükleri için; Danışma Kurulu Başkanı Bernard Merkx’e

Ve PAGEV Başkanı Sn. Yavuz Eroğlu’na güvenleri ve destekleri için içten teşekkürlerimi sunarım. Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sunmak, sektör paydaşlarıyla birlikte yenilikçi projeler geliştirmek ve döngüsel ekonomi hedeflerine ivme kazandırmak için sabırsızlanıyorum."