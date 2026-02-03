Tatil dönemleri çocukların günlük rutinlerinden uzaklaştığı zamanlar olsa da, ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını pekiştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pedodonti Uzmanı Dr. Aysun Coşkun, özellikle tatil günlerinde düzenli diş fırçalama alışkanlığının oyunlaştırılarak kalıcı hale getirilebileceğine dikkat çekti. Çocuklarda günde en az iki kez diş fırçalamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Coşkun, “Özellikle gece yatmadan önce yapılacak etkin bir fırçalama, çürük riskini azaltmada son derece kıymetlidir. Ancak günün yorgunluğu nedeniyle çocuklarda bu saatlerde isteksizlik görülebiliyor” dedi. Bu noktada ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirten Uzm. Dr. Coşkun, motivasyonu artıracak basit yöntemlerin etkili olduğunu ifade etti. “Anne-baba ile birlikte oluşturulacak bir fırçalama tablosu, sabah ve akşam fırçalama sonrası sticker yapıştırmak ya da birlikte belirlenen bir fırçalama şarkısıyla diş fırçalamak, tatil döneminde bu alışkanlığı rutine dönüştürmeyi kolaylaştırır” diye konuştu.

Fırçalama sonrası dişler üzerindeki yapışkan tabakanın kaybolduğunun çocuklara anlatılmasının da farkındalığı artırdığını vurgulayan ve beslenme alışkanlıklarının da diş sağlığında belirleyici rol oynadığını hatırlatan Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pedodonti Uzmanı Dr. Aysun Coşkun, ara öğünlerin sınırlandırılması gerektiğini belirterek, “Tatlı ve atıştırmalık gıdaların ana öğünlerin hemen ardından tüketilmesi, sonrasında dişlerin fırçalanması mümkün değilse en azından suyla ağız çalkalanması ya da birkaç adet kuruyemiş tüketilmesi çürük riskini azaltabilir” dedi. Uzm. Dr. Aysun Coşkun, çocukların sevdikleri gıdaları tamamen yasaklamadan, kontrollü şekilde tüketebilecekleri ve diş ağrısı yaşamadan keyifli bir tatil geçirebilmelerinin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.