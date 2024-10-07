AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

“Makine yapan makinelerin fuarı” olarak bilinen Uluslararası Takım Tezgâhları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı (MAKTEK AVRASYA), gerçekleştirildi. Fuar, 30 Eylül - 5 Ekim 2024 tarihleri arasında “Dijital Dönüşüm” temasıyla İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sekizinci kez düzenlendi. İmalat sanayisinin ve takım tezgâhları sektörünün merakla beklediği fuar bu yıl, Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı ve Start-up Zone gibi yeniliklere ev sahipliği yaptı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği ile İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK AVRASYA, dünyanın önde gelen firmalarını ve makine sektörünün en önemli markalarını bir araya getirdi. Fuarda 1.000’in üzerinde firma ve firma temsilciliği yer aldı. 8. MAKTEK AVRASYA Fuarı, katılımcılara ve ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, yenilikleri, sektör trendlerini ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkânı sundu.

Bursa’dan fuara 54 firma katıldı

Sektör için önem taşıyan fuara Bursalı firmalar da büyük ilgi gösterdi. Bu yıl MAKTEK AVRASYA’da Bursa’dan 54 firma stant açtı. Firmalar, son teknoloji ürünlerini gözler önüne sererken, fuarda yaptıkları görüşmelerle yeni iş birliklerinin yollarını aradı.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak fuarın bu yılki teması “Dijital Dönüşüm” olarak belirlendi. Fuarda, tema içeriğiyle uygun olarak ziyaretçilerin imalat sanayisinde yeni teknoloji ve gelişmeleri bizzat deneyimleme fırsatı buldukları bir Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı da oluşturuldu. MAKTEK AVRASYA; Sektöre adım atmış yeni oyuncuların, uluslararası liderler ile aynı platformda buluşmalarını sağlayıp, yeni iş birlikleri ile girişimlerini bir adım daha ileriye taşıyabilme fırsatı sundu. Fuar kapsamında TİAD tarafından endüstriyel tasarımcılarla sanayicileri daha fazla iş birliği yapmaya teşvik etmek için “Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım” teması ile “Open Design İstanbul Tasarım Yarışması” da düzenlendi.

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vekili ve Gen. Md.

MAKTEK, global pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi

Bu yıl 8’incisi düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı’nda Ermaksan, son nesil CNC sistemlerden oluşan geniş ürün yelpazesiyle öne çıktı. Kesim, büküm, robotik otomasyon ve eklemeli imalat teknolojilerinden oluşan çeşitli ürün gruplarımızı sergiledik. Standımızda, uluslararası IF Tasarım ve Alman Tasarım Ödülleri’ne sahip FIBERMAK Gen-5 30 kW yüksek güçlü fiber lazer kesim makinesi, THUNDERBIRD 6 kW lazer kesim makinesi, çevre dostu EVO III Hibrit abkant pres, POWER BEND PRO Robotik entegre büküm çözümü, EPL plazma kesim tezgahı ve ENAVISION 120 metal eklemeli imalat makinemizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu ürünler hız, hassasiyet ve enerji verimliliği açısından sektöre önemli katkılar sağlıyor.

Fuarda yeni ürünlerimizi ve yenilikçi teknolojilerimizi sergileme yaklaşımımızı sürdürdük. 30 kW yüksek güçlü lazer kesim makinesi ve cobot entegrasyonlu büküm çözümü ile ziyaretçilere son teknoloji çözümler sunduk. Standımız ve ürünlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Hem mevcut hem de yeni çözümlerimiz, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin beğenisini kazandı. Yapılan görüşmeler ve ön anlaşmalar, Ermaksan’ın global pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi. Genel olarak fuar, beklentilerimizi karşılayan olumlu bir etkinlik oldu.

Almanya’da düzenlenecek EuroBLECH 2024 fuarına da katılacağız. Bu fuarda da, sektöre yön veren teknolojik yeniliklerimizi sergilemeyi sürdüreceğiz. Özellikle Avrupa pazarında büyük yankı uyandıracak yeni ürünlerimiz ile dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu arada Bursa BUMATECH Fuarı'na katılmama kararı aldık. Bursa fuarının büyük oranda Çinli firmalar tarafından doldurulması nedeniyle, asıl amacını ve anlamını kaybettiğini düşünüyoruz.

Ermaksan olarak, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanındaki sanayicilere en ileri teknolojiyi sunma vizyonumuzu sürdürüyoruz. 2025 yılı ve sonrasında da müşterilerimize en iyi çözümleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Orhan Er

Erler Group YKB

Sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişmeye odaklandık

Türkiye’de ince sac bükme makineleri imalatında tek, dünyada ise 5 imalatçıdan biri olan ERBEND ile makine sektörünün dünyadaki 15 lider markasını çatısı altında toplayarak Türkiye imalat sektörünün hizmetine sunan ERFAB Makine olarak MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yenilikçi ürünlerimizi imalat sektörü ile buluşturduk. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden ERBEND markamız ile fuara katılan başta yabancı ziyaretçileri, ERFAB markamız ile de iç pazardaki son kullanıcıların ihtiyaçlarını odağa alan bir yaklaşımı benimsedik.

ERBEND markamızla ürettiğimiz tek ve çift yönlü ince sac katlama makineleri, panel bükme makineleri ve redüktörlü makasları dünya genelinde 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Firma olarak teknoloji alanındaki yatırımlarımızı sürdürürken modellerimizdeki enerji tüketimini de aşağı çekerek son kullanıcının maliyetlerine katkı sağlıyoruz. ERBEND Makine olarak sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişmeye odakladık. Karbon salınımını asgariye indirecek makine ve üretim yöntemlerine olan ihtiyaç hızla artıyor. Bu dönüşümü sağlayacak en önemli sektörlerden biri makine. Bizim modellerimizde enerji tüketimini en az yüzde 50 oranında düşüren bir teknoloji kullanılıyor. Modellerimizin enerji verimliliği çok yüksek. ERBEND’in yeni panel bükme modeli Panel Bender’e entegre edilebilen robot sistemle birlikte ne şekilde çalıştığını, üreticiye sağladığı kolaylığı standımızda gözler önüne serdik. Bunun yanı sıra yukarı aşağı sac katlama modelimiz Dual MFA’nın teknolojisini ziyaretçiler standımızda yakından görebildiler.

ERFAB tarafında da OEM projelerimiz kapsamında, iş ortaklarımızla birlikte yarattığımız güç ile kendi markamız altında üretilen ERFAB lazer kesim makine modellerimiz ve yine panel bükme modelimiz standımızda yer aldı. Ayrıca yine ERFAB markamızın altında yakın zamanda distribütörlüğünü aldığımız punch makineleri konusunda lider markalardan olan Euromac’a ait modelin yanı sıra diğer iş ortaklarımızın boru bükme, sac doğrultma makinelerini de sergiledik.

Bu fuarın ardından Erbend Makine olarak Almanya’da EuroBlech’te, ardından da Bursa’da düzenlenen BUMATECH’te hem ERFAB hem de ERBEND Makine olarak yer alacağız. Yılın son çeyreğini fuarlarda müşteri ve bayilerimizle görüşerek noktalayacağız.

Şafak Çetiner

BEKAMAK Satış Direktörü

Üretim süreçlerine uygun özel çözümler sunuyoruz

MAKTEK Avrasya Fuarı bu yıl bizim için olumlu geçti. Yurt içi ve yurt dışından gelen mevcut ve yeni müşterilerimizle buluştuk. Gelen müşteri sayısına oranla talepler az gibi görünse de ciddi ve önemli talepler aldık. Bu talepleri fuar sonrası titizlikle değerlendirmeye başlayacağız.

Fuarda, daire testere ve şerit testere makinelerimizi sergiledik. Son iki yıldır özel yükleme ve boşaltma sistemlerine yöneldik. Müşterilerimizin üretim süreçlerine uygun, tamamen onlara özel çözümler sunuyoruz. Ancak bu sistemler yer açısından alan kapladığı için, fuarda sergileme fırsatımız olmadı.

Rusya’dan fuara ilgi büyük. Almanya ve Ortadoğu’dan da ziyaretçiler var. Fakat geçen yıla kıyasla, Ortadoğu’dan gelen ilgi biraz zayıfladı.

Ali Vatandaş

Şahinler Metal Makina Yurt İçi Sat. Md.

﻿Ürünlerimiz teknolojileriyle büyük kolaylıklar sağlıyor

﻿Makine sektöründe 73 yıllık deneyimimizle ülke ve Bursa ekonomisine katkı sağlayarak ürünlerimizi dünyadaki 120 ülkeye ihraç ediyoruz. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore’ye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Uzak Doğu pazarında da iddialı durumdayız. Halihazırda dünyanın dört bir yanından markamıza değer veren müşterilerimiz var. Onların memnuniyeti ve tavsiyeleri bizler için önemli. Bu müşterilerimizin referansıyla yeni müşteriler de kazanıyoruz. Geniş ürün yelpazemizle, birçok sektöre hitap ediyoruz. Firmamızın ana üretim kalemleri arasında silindir kıvırma, profil boru kıvırma, hidrolik kombine makas makineleri gibi ürünler bulunmakta. Bunlar inşaattan otomotive, imalattan makineye, asansörden ve çelik konstrüksiyona kadar birçok sektörde kullanılıyor. Ürünlerimiz teknolojileriyle kullanıcılarına da büyük kolaylıklar sağlıyor. Üretim kabiliyetimizin yanında satış sonrası hizmette de iddialıyız. Asıl önemli olan makineyi sattıktan sonra müşterilerinize sağladığınız hizmet oluyor. İç piyasada güçlü bir konumdayız. Her geçen gün yeni müşterilerimiz artıyor. MAKTEK Avrasya Fuarı bizim açımızdan gayet başarılı geçti ve beklentilerimiz karşılandı. Güzel bir fuar geçirdik.

Turan Cesur

Cesurbend YKB

Fuar verimli geçti, ziyaretçi beklenenin üzerindeydi

MAKTEK Avrasya Fuarı’nda 5 Eksen CNC Boru ve Profil Bükme ile Kurtağzı Açma makinalarımızı sergiledik. Boru ve profil bükme makinelerimiz yüksek hassasiyetle bükme işlemleri gerçekleştirerek, farklı çap ve kalınlıktaki boru ve profillerde mükemmel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Makinalarımızın sahip olduğu kullanıcı dostu kontrol panelleriyle operatörler hızlı bir şekilde program oluşturabilir. Aynı zamanda, farklı açılarda ve eğimlerde büküm yapabilme kabiliyeti, daha karmaşık geometrilere sahip projelerde esneklik sunmaktadır.

Fuar, oldukça verimli geçti. Ziyaretçi sayısı beklediğimizden fazlaydı ve birçok sektörden profesyonelin katılımı, bizim için büyük bir fırsat sundu. Standımıza gelen ziyaretçiler, 5 Eksen CNC Boru ve Profil Bükme ile Kurtağzı Açma makinelerimize yoğun ilgi gösterdi. Özellikle makinelerin yenilikçi özellikleri ve sağladığı verimlilik artışı hakkında birçok olumlu geri dönüş aldık. Fuar boyunca, potansiyel müşterilerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, birkaç önemli anlaşma sağladık. Bu, satış hedeflerimizi büyük ölçüde karşıladı ve önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri için kapılar açtı.

Önümüzdeki dönemde de Almanya’daki EuroBlech ve Bursa’daki BUMATECH fuarlarına katılmayı planlıyoruz. Her iki fuar da sektörümüzde önemli etkinlikler ve bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Euroblech fuarı metal işleme teknolojilerinde en son yenilikleri görmek ve global pazardaki trendleri takip etmek için güzel bir platform. Burada yeni makinelerimizi tanıtarak uluslararası müşterilerle bağlantılar kurmayı hedefledik.

Deniz Kahyaoğlu

Kamsan Makine Satış ve Paz. Direktörü

Yurtdışı pazarlara odaklandık

Kamsan olarak Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) fabrikamızda kalite odaklı CNC tornalar için çubuk sürücüler ve çeşitli otomat tezgahları üretiyoruz. 2024 yılını üretimdeki geliştirme projelerimizi hayata geçirmeye ayırdık, yeni sürücüler geliştirdik. 1,5 metrelik kısa magazin sürücü ile 20 milimetrelik miller için kullanılabilecek bir sürücüyü daha ürün gamımıza ekledik. Yeni ürünlerin tamamını MAKTEK Avrasya'da sektörün beğenisine sunduk.

Fuardan memnun kaldık. Ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıllara göre biraz daha düşük olmasına rağmen nitelikli alıcıların geldiğini gözlemledik. Fuarda mevcut müşterilerimiz ile görüşme fırsatı yakalarken yeni firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik. Umarım bunları meyvesini fuardan alırız. Fuar sonrasında da bu görüşmelerin neticesinde önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Kamsan olarak köklü geçmişimizin yanında son zamanlarda marka ve tanıtım üzerine yoğunlaştık. Bursa'da tanınan bir firmayız. Ancak ulusal ve uluslararası pazarlara odaklandık. Ağırlıklı olarak iç piyasaya hizmet veren firma olmamızın yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. Yurt dışında pazar çeşitliliği oluşturarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışında katıldığımız fuarlarla markalaşma konusunda önemli bir yol haritası çizdik. Yıl sonunda Bursa düzenlenecek Bumatech fuarında da yer alarak son teknoloji ürünlerimizi sergileyeceğiz.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

İleri teknoloji kaplama proseslerimizi sergiledik

Maktek Avrasya Fuarı’nda firmamız, ileri teknoloji kaplama proseslerimizi sergileme fırsatı buldu. Bunlar arasında Nitrasyon, Siyah Nitrasyon, Çinko Kaplama, Bürüne Kaplama (S40, SQ40) ve Shot Peening gibi önemli yüzey işlem teknolojilerimiz vardı. Özellikle yeni bir proses olarak sunduğumuz Shot Peening işlemi büyük ilgi gördü. Shot Peening, metal yüzeylerin ömrünü uzatmak ve performansını artırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Bu işlem, metal yüzeyinde kontrollü şekilde küçük deformasyonlar oluşturarak çeşitli avantajlar sağlar.

Maktek Avrasya Fuarı’na katılım amacımız, yalnızca müşteri kazanmak değil, MTK Teknik Kaplama olarak markalaşma yolunda önemli adımlar atmaktı. Fuarda, ileri teknoloji yüzey işlem çözümlerimizi tanıtarak firmamızın sektördeki yerini ve prestijini güçlendirdik. Odak noktamız, MTK’yı daha geniş bir kitleye tanıtmak ve marka bilinirliğimizi artırmak oldu. Bu açıdan fuar, firmamızın sektördeki konumunu sağlamlaştırmak için önemli bir platform sundu.

Bunun yanı sıra yurt dışındaki fuarlara henüz aktif olarak katılım sağlamış değiliz. Ancak Almanya’daki EuroBlech gibi fuarları yakından takip ediyoruz ve ilerleyen yıllarda bu tür uluslararası etkinliklere katılmayı planlıyoruz. Özellikle Avrupa pazarına açılma hedeflerimiz doğrultusunda, bu tür etkinlikler firmamız için önemli fırsatlar sunacaktır. Öte yandan Bursa’daki BUMATECH Fuarı, her yıl düzenli olarak katıldığımız bir organizasyondur ve bu fuarı adeta evimiz olarak görüyoruz. Bursa, Türkiye’de makine sektörünün kalbinin attığı şehirlerden biri ve hem bölgedeki iş ortaklarımızla güçlü bağlar kurmak hem de yeni iş fırsatları yaratmak için fuarda yer almak bizim için büyük bir öneme sahip.

Akif Baykaldı

Baykal Makine Satış ve Pazarlama Müdürü

Dubai, Suudi Arabistan ve Mısır’dan yoğun ilgi gördük

Her iki yılda bir, bu yıl ise 8. düzenlenen Maktek Avrasya 2024 fuarında yer almaktan dolayı Baykal Makine San. ve Tic. A.Ş. olarak mutluluk duymaktayız. Maktek Avrasya, Türk makine sanayisinin kalbi olan bu etkinlik bizim için her zaman heyecan verici bir deneyim olmuştur.

Bu yıl Maktek Avrasya, bizim için beklenilen düzeyde gerçekleşti. Hele ki şu anki piyasa koşullarında talebin çok yüksek olmadığı bir ortamda yeni ürünlerimizi sergilemeye devam ediyoruz. Özellikle bu yıl yüksek kwh değerine sahip fiber lazer kesim makineleri, yükleme ve boşaltma olarak tabir ettiğimiz yine fiber lazer kesim makinelerimize özgü otomasyon sistemleri, Hibrit Abkant makinelerimizi sergileme fırsatı yakaladık. Yerli son kullanıcı firmalarının haricinde yurt dışı bayilerimizden ve Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgesinden son kullanıcılardan ziyaret kabul ettik. Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’dan yoğun ilgi gördük.

Fuara ve sektöre dair tespitler yapmak gerekirse; gözlemlediğimiz öne çıkan bazı global trendler şunlar:

- Dijitalleşme ve Endüstri 4.0: Üretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için giderek daha önemli hale geliyor.

- Nesnelerin İnterneti (IoT): Makine sektöründe, IoT ile ilgili cihazlar, ekipman ve sistemler yaygınlaşıyor.

- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi: Bu teknolojiler, üretim süreçlerinde verimliliği ve ürün kalitesini artırmak için kullanılıyor.

- Yeşil Teknolojiler: Çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler önem kazanıyor.

- Ürün ve ürün teknolojimizi geliştirmeliyiz.

- Teknolojik Gelişme ve rekabet gücünü sağlamalıyız.

- Endüstri 4.0’ın temelinde makine sanayisi yatmaktadır.

- Nitelikli iş gücü – gelişmiş AR-GE tabanı.

- Makine sektörünün gelişmesi ve ihracatın arttırılması aynı zamanda istikrarlı büyüyen bir iç pazar ile mümkün olacaktır.

- Özel sektör ve kamu sektörünün makine yatırımlarındaki küçülmeye rağmen makine ithalatının sürekli artıyor olması.

- Türk makine sektörü için öncelikli ve ayrıcalıklı, yatırım, üretim, AR-GE ve ihracat teşvik unsurları yetersizdir.

Bu tespitler ışığında sektörün tekrar eski düzeyine kavuşması için atılması gereken adımlardan bahsetmek gerekirse;

- Yurt içi yatırım ortamı yeniden iyileştirilmelidir, devam etmelidir.

- Makine sektörüne yönelik AR-GE yatırım ve ihracat destek unsurlarının nitelik ve nicelikleri arttırılmalıdır.

- Yatırım teşviklerinde ithal makineyi özendiren unsurlar azaltılmalı, sıfırlanmalıdır.

- Endüstri 4.0 sürecinde firmalar ile AR-GE projelerinin sayısı arttırılmalı ve bu projelerdeki kamu desteği çoğaltılmalıdır.

- Alıcı finansman mekanizması mutlaka geliştirilmeli, uzak pazarlar için navlun desteği programına başlanmalıdır.

- İhracatçı makine üreticilere verilen yurt dışı yatırım desteği kapsamı genişletilmelidir.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Firma olarak 1000’inci makineye ulaştık

Gweike’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörüyüz ve yaklaşık 5 yıldır bu markayı Türkiye’de hakkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. 85 kişilik ciddi bir kadromuz mevcut ve 50 elektronik mühendisi arkadaşımızla tüm sahada müşteri ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Mobil ekiplerimiz de Türkiye’nin her bir yanında hizmet vermeye devam ediyorlar.

Maktek Avrasya Fuarı’nda referans kapasitemizi ve yaptığımız işleri anlattık. Bir yandan da yenilikçi, Türkiye’deki sanayiye faydalı olan ürünleri tanıtmaya çalıştık. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye’deki 1000’inci makinemizin teslimatını gerçekleştirdik. Fuarda, bunu müşterilerimize onurla ve gururla aktarmaya çalıştık.

Bu fuarda yeni olarak sergilediğimiz ürünlerden bir tanesi de GKS serisi olan oldukça hızlı ve piyasanın ihtiyaç duyduğu boru kesme makinesi. Endüstriyel sistemlere hizmet eden farklı tiplerde boru kesme makineleri var. Ancak beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlere hizmet edecek bir boru kesme makinesi piyasada mevcut değildi. Gweike, bu talebi karşılamak adına geçtiğimiz yıl Almanya’da GKS serisi makinenin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Bizde bu makineyi İstanbul fuarında ilk kez Türkiye’ye tanıttık. Bu makine, birçok müşterimizi heyecanlandırdı. Çünkü eski geleneksel boru lazer kesme makinelerden üç kat daha hızlı ve maliyet noktasında da yarı fiyatına kadar geliyor. Dolayısıyla çok ulaşılabilir bir makine. Fuarda bu makinemiz ön plana çıktı.

Birçok firma daralmayı derinden yaşarken, biz büyümeyi tercih eden firmalardan bir tanesiyiz. Bursa’daki yerel servis merkez binamızı iki katına çıkartarak, şu anda 6400 metrekare alanda hizmet vermeye başladık. Servis bünyemizdeki araç ve personel sayımızı da artırdık. Burada yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme içindeyiz. Aslında piyasa ve satışlar yavaşladığında, biz eforumuzu ve gücümüzü daha önceden eksik olduğumuz, yeterli olmadığımızı düşündüğümüz noktalara aksetmeye başladık. Yine servis bünyesinde kullanılan yedek parçalarımızı ve depolarımızı büyütmeyi yeğledik. Bunu da bu fuarda eski ve yeni müşterilerimize lanse etmeye, tanıtmaya devam ettik.

Bumatech fuarında yine GKS serisi makinemizin lansmanı devam edecek. Çünkü Bursa’da ciddi bir mobilya sektörü var. Aslında Bursa fuarı, makine sektörünün duayen fuarlarından biri, yıllardır bu böyle. Birçok imalatçı da Bursa’da yer alıyor. Bursa makineciliğin kalbi. Biz en çok Bursa fuarına önem veriyoruz. O yüzden de bu yatırım araçlarının gidişatının ne yönde olacağını tayin edeceğimiz nokta da Bursa fuarı olacak.

İlhan Özdemir

trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri YKB

EasyThings’i tanıttık, fuar bizim için verimli geçti

Trex Dijital olarak, makine üreticilerinin ve sahiplerinin IoT (Internet of Things- Nesnelerin İnterneti) kapsamında makinelerine kolayca yeni teknolojik özellikler ekleyebilmelerine olanak sağlayan bir çözüm olan EasyThings’i geliştirdik. Üretimde maliyeti azaltmak ve makine üreticilerine güç vermek amacıyla geliştirdiğimiz EasyThings platformu ile, mevcut makinelerine IoT özelliklerini eklemek isteyen üreticilere ek bir çaba ve para da harcamadan bu imkanı sunuyoruz. EasyThings ile üreticiler, ürettikleri makinelerine 'uzaktan izleme' özelliğini ekleyerek dijital dönüşümünü tamamlamış ürünler sunabilecekler. Bu platform, müşterilerin makinelerini uzaktan izleyebilmelerini sağlayarak verimliliği artırırken, bakım maliyetlerini de azaltmaktadır.

Fuar bizim için verimli geçti. İki yıl öncesine göre bu yıl biraz daha rağbet vardı. Yerli üreticilerin stantları daha kalabalık. MAKTEK Avrasya Fuarı’nda hem yerli üreticiler hem de distribütör firmalar, ürünümüze oldukça rağbet gösterdi. Biz de ürünümüzü geniş kitlelere yaymak için çaba sarf ediyoruz. Rakibi olmayan bir ürün bu. Bir aplikasyon vasıtasıyla makineler cep telefonundan uzaktan izlenebiliyor. Makine anlık olarak takip edilebiliyor. Duruyor mu, çalışıyor mu, bakım tarihi geldi mi v.s gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Artık mikro işletmeler dahil tüm makine üreticileri, üretim sahalarını dijital dönüştürebilecekler. Makine performans yönetimi, iş emri yönetimi, operatör performans yönetimi ve Iskarta yönetimi gibi işlemler, cep telefonları üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Bu sistem, donanım, sunucu ya da operatör paneli gibi ek altyapı maliyetleri gerektirmeyen, tamamen bulut tabanlı bir mimari ile geliştirilmiştir ve üretim yapan her işletmenin hizmetine sunulmuştur. Yeni dijital çözümler sayesinde işletmeler, düşük maliyetle yüksek verimlilik elde edebilecekler.

Bu çözümümüzle makine üreticileri, sektördeki rekabeti bir adım öne taşıyarak müşterilerine daha akıllı ve yenilikçi çözümler sunabilecekler. Makine üreticileri ile birlikte ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkımızı vererek dijital dönüşümünü tamamlamış ürünlerle sektörde fark yaratalım. Makinelerinize üretim aşamasında entegre edilebilecek bu yazılımla üretimde dijital dönüşüm seferberliği başlatalım.