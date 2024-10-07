AYDIN DAĞTEKİN

RUMELİSİAD’ın seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, 2024-2026 Döneminde görev yapmak üzere Başkanlığa Murat Evke seçildi. 2022-2024 döneminde Başkan olarak görev yapan Zarif Alp bayrağı Murat Evke'ye devrederken, seçime tek aday olarak giren Evke, oybirliğiyle derneğin yeni Başkanı oldu.

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD), seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Seçimli Olağan Genel Kurulda, 2022-2024 döneminde Başkan olarak görev yapan Zarif Alp bayrağı Murat Evke'ye devrederken, seçime tek aday olarak giren Evke, oybirliğiyle RUMELİSİAD’ın yeni Başkanı oldu.

Derneğin 10’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Podyum Davet’te yapıldı. 2024-2026 dönemi yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, RUMELİSİAD’ın geçmiş dönemdeki çalışmalarının yer aldığı film gösterimi gerçekleştirilirken, Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları Genel Kurula sunularak ibra edildi. Ayrıca 2024-2026 dönemi tahmini bütçe genel kurula sunulurken, oy birliğiyle kabul edildi.

RUMELİSİAD’ın yeni Başkanı Murat Evke, yeni dönemde çok daha etkin olacaklarını dile getirirken, yapacakları çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

“Kurulduğumuz 2006 yılından beri etkinliklerimizi sürdürürken 300'den fazla üyemizle, Balkan kökenli iş insanları olarak her sektörden hem özel hem kamu da görevli temsilcilerimizle güçlü, büyük ve katma değeri yüksek bir aile oluşturduk. Balkanlar, zengin kültürel mirası, dayanışma ruhu ve girişimcilik geleneği ile tanınan bir coğrafyadır. Bizler, bu mirası yaşatmak ve geliştirmek ve gelecek nesillere bunu aktarabilme arzusunu taşıyoruz. RUMELİSİAD bir taraftan Balkanlar ile ekonomik iş birliklerini sağlarken, aynı zamanda kültürel bağlarımızı güçlendirerek, dayanışma ruhunu yaymak ve yeni nesillere bu değerleri aktarmayı gerçekleştirme hedefinden hiç şaşmamıştır. Önümüzdeki dönemde, derneğimizin vizyonunu ve hedeflerini daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimiz arası işbirliklerini artırmak, 15 günde bir düzenleyeceğimiz RUMELİSİAD Akademi toplantılarımız da Eğitim ve Gelişim Programları ile Üyelerimizin ve genç girişimcilerin bilgi ve becerilerini artırmak için çalışacağız Balkan kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Toplumumuza katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz. Bu projeler, dayanışma ruhumuzu pekiştirecek ve toplumsal fayda sağlayacaktır. RUMELİSİAD Vakfımızın hak ettiği yere gelmesi ve daha çok öğrenciye ulaşıp dokunabilmesi için gerekli desteğe devam edeceğiz.”

RUMELİSİAD'ı global bir aktör haline getirmeyi amaçlıyoruz

“RUMELİSİAD, köklü bir geçmişe sahip olan, güçlü bir dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket eden bir dernektir” diyen Evke, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ve etkinliklerle, hem bölgemize hem de ülkemize katkıda bulunmayı başardık. Bu başarıda emeği geçen başta kurucularımıza geçmiş dönem başkanlarına ve görev almış tüm yönetim kurulu üyelerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize İçtenlikle teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde, özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve kadınlarımızın desteklenmesi, toplumumuzun kalkınmasında büyük bir rol oynayacaktır. Eğitim, girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında daha fazla etkinlik düzenleyerek, bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Ayrıca, uluslararası bağlantılarımızı güçlendirmek ve RUMELİSİAD'ı global bir aktör haline getirmek için çalışmalara hız vereceğiz. Yurt dışında yaşayan Rumeli kökenli vatandaşlarımızla daha sıkı bir iletişim kurarak, kültürel ve ekonomik bağlarımızı pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

RUMELİSİAD’ın yeni yönetiminde kimler var?

1. MURAT EVKE

2. ALİ MUTLU

3. FAHRETTİN ARABACI

4. ÜMİT OKYAY

5. EBRU YILDIRIM

6. ERSİN BİRNİCAN

7. MAHİR ELBİR

8. CEREN OĞUL

9. ALİ KAAN ÇİFTÇİ

10. MUZAFFER LOYAN

11. AKIN VATANSEVER