Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vekili ve GM

2024 yılı, jeopolitik gerginlikler, savaşlar ve seçimlerin getirdiği belirsizliklerle makine sektörü açısından önceki yıllara kıyasla daha zorlu geçti. Ermaksan olarak, zorlu koşullara rağmen yenilikçi teknolojilerimizi ve endüstriyel çözümlerimizi dünya genelinde başarıyla tanıttığımız bir yılı geride bıraktık. 2025 yılında yenilikçi çözümlerimizi daha da ileriye taşıma ve global pazardaki rekabet gücümüzü artırma hedefindeyiz.

Orhan Er

ERLER Group YKB

ERLER Group çatısı altında yenilikçi ürünlerimizi pazara sunmayı sürdüreceğiz. Makine sektöründe 30 yılı aşan tecrübemizle Erler Group olarak yarattığımız dünya çapındaki markamız Erbend Makine ve küresel şirketlerle işbirliği içinde olan Erfab ile müşteri ve bayilerimize yüksek değer yaratmak için çalışıyoruz. Grup olarak makine sektöründeki köklü deneyimlerimiz ve geniş ürün yelpazemiz ile pazarda fark yaratmaya devam edeceğiz.

Engin Çetiner

Bekamak YKB

Pandemi sonrası artan talep 2023 yılı için Türk makine sektörünün altın yılı oldu. Bu ivme maalesef 2024 yılında devam etmedi. Dünyada yaşanan ekonomik darboğaz birçok ülkenin resesyona girmesi, yatırımların azalmasına neden olmuştur. Türkiye’nin etrafında devam eden savaşlar risk faktörümüzü artırmakta, krediye ulaşımın zorlukların devam etmesi, döviz kurunun düşük kalması 2025 yılı makine sektörü için büyük kayıplar yaşanması anlamına gelecektir.

Osman Güler

Elektroteks YKB

2024 yılını dünya genelinde gözlenen ekonomik sıkıntıların yanı sıra bölgesel olarak yaşanan sıcak gelişmelerle geride bırakıyoruz. Bu durum haliyle ülkemizi de belli bir oranda etkilemiştir. 2025 yılından elbette umutluyuz. Alınacak ekonomik kararlar ve tedbirler ile birlikte reel sektörün dinamizmi sayesinde 2024 yılında yaşanan sıkıntıların geride kalmasını diliyoruz. Yatak yan sanayii sektörü olarak 2025 yılında da aynı tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ali Karen

Polteks YKB

2024 yılında dünya genelinde sürmekte olan karışıklıklardan nasibimizi aldık diyebiliriz. Türk makine üreticileri olarak dünyadaki yerimizin ve adımızın yükselişte geçtiği bir yıl oldu. Fakat artan enerji ve işçilik maliyetleri ve dövizin sabit kalmasıyla birlikte yerimizde saydık diyebiliriz. 2025 yılında ise öncelikle ihracatımızı arttırarak dünyadaki konumumuzu kalıcı hale getirmek hedefindeyiz. Bu bağlamda rekabet içinde olduğumuz ülkeler gibi ihracat ve yatırım kredilerinin daha yardımcı olmasını beklemekteyiz.

Hakan Söğünmez

Sönmez Makina YKB

2024 yılı, makine sektörü için ekonomik dalgalanmalar ve yüksek maliyetler nedeniyle zorlu bir yıl oldu. Buna rağmen, Sönmez Makine olarak üretim kapasitemizi koruyarak ihracat projelerimizi aksatmadan sürdürdük. Bölgesel ve küresel zorluklara rağmen yatırımlarımıza ara vermedik. 2025’te ekonomik istikrarın sağlanması ve sektöre yönelik teşviklerin artmasını bekliyoruz. Yeni nesil makineler geliştirmeye ve ihracat pazarlarımızı büyütmeye odaklanmayı hedefliyoruz.

Turan Cesur

Cesurbend YKB

2024 yılı sektörler geneline bakıldığında firmamız açısından da durağanlık göstermiştir. Ancak bunu fırsata çevirebilmek adına böyle bir dönemde yeni projelere ağırlık vererek, yüksek beklentilerimiz olan 2025 yılı için hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Ar-Ge yatırımları ve yeni ürün lansmanları ile firmamızın pazar konumunu güçlendirmesini öngörüyoruz. Yerli üreticilerin, Çin ve diğer düşük maliyetli üreticilerle rekabet edebilmek için yenilikçi çözümler geliştirmesi, rekabet gücünü artırabilir.

İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik&Oemak Kurucu Ortağı

2024 yılı, firmamız için verimli geçti. Yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurarak yurtiçinde olduğu kadar yurt dışı pazarında da daha güçlü bir yer edinme fırsatı yakaladık. Bu gelişmeler bize büyük bir ivme kazandırdı ve sektördeki rekabetin artmasına rağmen bizim için büyüme yılı oldu diyebilirim. 2025 yılı için heyecanlıyız çünkü 2024’te yakaladığımız ivmeyi, yeni stratejilerle sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Mesut Barut

Nümerik Mühendislik&Oemak Kurucu Ortağı

2024 yılı bizim için makine ve yazılım entegrasyonunu daha da derinleştiğimiz, teknolojinin üretim süreçlerine olan etkisinin artırdığımız bir yıl oldu diyebilirim. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, verimliliği artırmayı ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi başardık. 2025’te, yine teknolojiye yatırım yaparak, makinelerimizi her yönüyle daha akıllı hale getirmeyi ve dünya genelindeki pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşmayı planlıyoruz.

Özgür Yıldız

SİFF Elektromekanik Genel Direktörü

2024 yılı ülkemiz ve ülkemizin karşılıklı ticarette bulunduğu bölgeler açısından çok olumlu geçmedi. Makro açıdan bakarsak, 2025 yılının hem ülkemiz, hem de karşılıklı ticaret yaptığımız bölgeler açısından, daha da genel bakış açısıyla global piyasalar açısından çok olumlu geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Hatta 2025 yılındaki durağanlık ve düşük ticaret hacmi, 2026 yılının ortalarına kadar sarkacaktır. Çünkü ortada ekonomik bir gerekçeden ziyade, yapısal problemler var.

Hasan Torun

Teslamak Genel Müdürü

2024’ün ilk çeyreğinde yurtiçinde ve yurtdışında gelen talepler doğrultusunda çeşitli projelere imza attık. İkinci çeyrekten yıl sonuna kadar ne yazık ki piyasalardaki olumsuzluktan herkesin etkilendiği kadar biz de etkilendik. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve hükümetin yerli üreticilerin finansal konulardaki çözümlerini bekliyoruz. Piyasaların rahatlaması için çeşitli formülleri ortaya koyması gerekiyor. Umarım hem yurtiçinde hem de yurtdışında hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumlu gelişmeler olur.

Musa Saydı

Alpmac Genel Müdürü

2024 yılı yeni fabrikamıza geçişimiz ve yeni makine ekipman yatırımlara ile birlikte büyüme yılı olarak gerçekleşti. Özel makine üretimleri ile dünyadaki daralmaya rağmen, kapasite arttırarak devam edebildik, bunda AR-GE ve inovatif makine ve çözümler üretebilme yeteneği etkili oldu. 2025’te daha fazla gayret ve özveri göstererek daha çok çalışarak üreterek, düşünerek, tasarlayarak başarılı olacağımıza eminiz. Türkiye’deki ve özellikle Bursa’daki insan gücüne de güveniyoruz.

Deniz Kahyaoğlu

Kamsan Makine Satış ve Paz. Direktörü

2024 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Makine sektörü durgun, az yatırımlı, belirsizliklerle dolu bir sene geçirdi. 2025 yılından herkes gibi bizim de beklentimiz yüksek. Sanayi yatırımları için teşviklerin artması, yerli üreticilerin desteklenmesi en baştaki beklentilerimizden. Yurtdışı satışlarını arttırmak, ürünlerimize yeni makineler eklemek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla geliştirme yapmak hedeflerimiz arasında.

Hakan Karsan

Zigana Vinç YKB

Bölgemizde yaşananlar, ekonomideki istikrarsızlık bizleri de herkes gibi etkilemiş durumda. 2024 yılını durgun geçirdik. 2025 yılından umutluyuz. Enflasyonun düşürülebileceğine inanıyoruz ve ekonomi yönetimine güveniyoruz. Şunu da hatırlatmak isterim ki: Bursa’da talebi olan KOBİ ticaret merkeziyle ilgili yapılan başvuruların ve taleplerin takipçisi olmanızı, çeşitli platformlarda bunları dile getirmenizi rica ederiz.

Fatih Sezgin

Lasersonic YKB

2024 yılı, küresel ekonomik zorlukların ve teknolojik gelişmelerin iç içe geçtiği bir yıl oldu. 2024, Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımların meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. 2025 yılı, ekonomik toparlanmanın ve teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, ancak aynı zamanda tedarik zinciri zorlukları ve ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi engellerin de devam ettiği bir yıl olabilir. Firmamız, bu belirsizliklere karşı stratejilerini güçlendirerek, sürdürülebilir enerji çözümleri ve endüstriyel otomasyon gibi alanlardaki yatırımlarına devam edecek.

Gürkan Uzunlar

Bölük Makine Genel Müdürü

2024 yılı, yüksek enflasyon, sıkı para politikaları ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle baskı altında geçti. Yılın ikinci yarısındaki daralma ve döviz kurlarının beklenen seviyede olmaması, artan maliyetlerimiz karşısında bizleri oldukça zorladı. 2025’in ilk çeyreğinde faizlerin düşmesiyle dövizin biraz hareketlenmesini bekliyoruz ancak finansmana erişimde büyük bir değişim olmayacağını düşünüyoruz. Yine de 2025 yılının toparlanma ve büyüme odaklı bir yıl olacağını düşünüyor ve temenni ediyoruz.

Mediha Genç Aşçıgil

Genç Gözde Tarım Makine

2024 yılı, ekonomik dalgalanmalar, sektörel değişimler ve zorluklarla dolu bir yıl olmasına rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğimiz bir dönem oldu. 2025 yılı için en büyük hedefimiz, sürdürülebilir tarım teknolojilerine odaklanarak sektörde yenilikçi çözümler sunmak. Ar-Ge yatırımlarımızı artırmayı ve özellikle hayvan refahı ve sağlığına yönelik teknolojiler geliştirmeyi planlıyoruz.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel YKB

2023 ve 2024 yılında malum, global bir kriz vardı. Bundan tabi bizim ülkemiz de etkilendi. Dövizin durağan olmasının da sanayici açısından büyük bir dezavantajı var. Ama sanayici yine de yatırımını yapıyor. Devam eden kriz, 2025’in ikinci çeyreğine kadar sürecek gibi görünüyor. İkinci çeyrekten sonra işlerin özellikle Türkiye açısından büyük bir ivmeyle hızlanacağını düşünüyorum.

İbrahim Harman

DCB Laser Technology YKB

Bursa’da 2019 yılında kurduğumuz DCB Laser Technology, endüstriyel lazer parçaları tedarikinde öncü konumda. DCB Laser olarak kaliteli malzemeleri temin etme konusunda çözüm odaklı bir hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. 2024 yılı reel sektörün genelinde olduğu gibi makine sektörünü de etkiledi, tabi ki bu durum bize de yansıdı. 2025 yılından ise daha umutluyuz. Atılacak olumlu adımlarla birlikte, yılın ikinci yarısından itibaren hareketlenmenin başlayacağı kanısındayız.

Murat Çelik

Stark Metal Genel Müdürü

Kalıp ve makine sektöründe ne kadar büyük bir durgunluk olsa da tüm dünya genelinde global olarak, 2024 yılı bizim için verimli ve güzel geçti. Yeni teknolojileri araştırma açısından ve yeni yatırımlarımızı daha iyi değerlendirme açısından 4.0 endüstriyel karanlık oda sistemine geçmiş bulunuyoruz. Ülkemizde 4-5 yılda bir karşılaştığımız durgunluğa karşı ise en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmelerimizi yapıyoruz, 2025 yılının ortalarında her şeyin eskisinden daha iyi olabileceğini öngörüyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

2024 yılı, hemen tüm sektörler için küresel kriz ve piyasaları etkileyen daralmanın gölgesinde geçti. Geneli baz aldığımızda, firma olarak başarılı sayabileceğimiz bir yıl olmakla birlikte, geneli etkileyen bu durum tabii ki müşterilerimizin yatırım süreçlerini ve dolayısıyla bizleri de etkiledi. 2025 yılına baktığımız noktada ise mevcut gidişatın umut verici görünmesi için yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmesi gerektiği aşikâr.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu

2024 yılı özellikle Avrupa’da olmak üzere dünya genelindeki savaş endişesi, her sektörü olduğu gibi bizleri de etkiledi. Yükselen faizler ve zorlaşan krediler sebebiyle paraya ulaşım zorlaştı. Pahalılığın da denkleme girmesi ile talep azaldı. 2025’teTürkiye’deki müşterilerimizi tam kuvvet desteklerken, özellikle Romanya ve Yunanistan olmak üzere diğer Balkan ülkelerindeki satışlarımızın daha da artırmayı ve Çekya’da bir ofisin de girişimlerine başlamayı planlamaktayız.

Umut Karagülle

MTC Metalurji Gen. Md.

2024 yılının, beklentilerimiz doğrultusunda geçtiğini söyleyebilirim. Son çeyrekte yavaşlama yaşadık. Bu durumda devletin ekonomik politikaları ön plana çıkıyor. Yatırım ve teşviklerin azalmasının son periyotta etkisini gösterdiğini düşünüyorum. Umarım 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşen yavaşlama 2025 yılında devam etmez. Beklentilerimiz, yeni yılda da mevcut durumu korumak ve ekonomiye katkı sağlamak olacaktır. 2024 yılının son periyodunda 2025 yılına ertelenen birçok projelerin gerçekleşmesi yönünde olacaktır.

İlhan Özdemir

Mert Software & Electronics YKB

2024 yılı, küresel ekonomik belirsizliklerin ve ticaret zorluklarının etkisiyle zorlu bir dönem olarak geride kaldı. Dünya genelinde enflasyonist baskılar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler, ticaretin önündeki engelleri artırdı. 2025 yılı için en kötü ihtimalle stabil bir ekonomik ortam öngörülmektedir. Ancak, yılın ikinci yarısında küresel ekonomide canlanma ve ticaret hacminde artış beklenmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalması ve nakit akışındaki sorunların hafiflemesi, işletmelerin finansal istikrarını artırabilir.