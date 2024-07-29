2019 yılında Bursa’da kurulan ve yaklaşık 6.500 m2’lik tesisinde 80 kişilik kadrosuyla ülkemizin dört bir yanına dünyaca ünlü GWeike markalı fiber laser makine tedarik eden Lothbrog Makine, satış ekibi, operasyon ekibi ve servis ekibine yönelik eğitim programları gerçekleştiriyor.

Eğitim programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde Dış Ticaret Bölümü personeline Dış Ticaret Platformu Eğitim Danışmanlık firması kurucusu Recep Heptaş tarafından bir hafta boyunca “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” verildi. Seminerde, dış ticaretin tüm süreçleri uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.

Diğer taraftan; Lothbrog Makine’de elektronik mühendislerinden oluşan 50 kişilik servis ekibine yönelik olarak da teknik ve kişisel gelişim konularında eğitim programları düzenleniyor. Servis ekibi, “Optik değişimi, Chiller ve soğutma üniteleri, Kesme kafaları ve çalışma mantığı, Kesim ve lazerde kesim kalitesini arttırma, Metal türeleri, Lazer kesim programı ve güncellemeler, Kesimde kullanılan gazlar, Rezonatörler ve çalışma mantığı, Lazerde parametre yapımı ve doğru parametre seçimi, Makine üzerinde kullanılan komponentler, Müşteri ilişkileri, Etkili iletişim, Yüksek ve düşük gerilim ve PLC programlamaya giriş” konularında düzenlenen eğitim programlarıyla mesleki donanımlarını geliştiriyor.

Gücümüz, genç ve dinamik kadromuz

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, kuruldukları günden bu yana 1.000’in üzerinde fiber laser makineyi ülkemizin dört bir yanındaki üretim tesislerine teslim ettiklerini belirterek, “Bizim en güçlü yanımız, genç ve dinamik kadromuz. Yaklaşık 50’si elektronik mühendisi olmak üzere 80 kişilik dinamik bir ekibiz. Ekibimizin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda eğitime büyük önem veriyoruz” dedi.