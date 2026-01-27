Enerji verimliliğinin günümüzde yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Karabiber, “Enerji verimliliği artık ekonomik sürdürülebilirliğin, sanayi rekabetçiliğinin ve işletme güvenliğinin temel unsurlarından biridir” dedi. Elektrik tesisatlarının enerji verimliliğinde kilit rol oynadığına dikkat çeken Karabiber, kalıcı ve ölçülebilir tasarrufun üretimin başladığı noktada sağlanabileceğini ifade ederek, “Doğru projelendirilmiş ve doğru işletilen elektrik altyapıları olmadan gerçek anlamda bir enerji tasarrufundan söz etmek mümkün değil” diye konuştu. Türkiye’de birçok sanayi tesisinde ciddi enerji kayıpları yaşandığını belirten Karabiber, bu kayıpların büyük bölümünün doğrudan elektrik tesisatlarından kaynaklandığını söyledi. Yetersiz kesitli kablolar, dengesiz yük dağılımları, eski ve verimsiz pano sistemleri, reaktif güç ve harmonik sorunları ile yetersiz ölçüm ve izleme altyapılarının bu kayıpların başlıca nedenleri arasında yer aldığını aktaran Karabiber, “Bu sorunlar çoğu zaman fark edilmiyor ancak enerji maliyetlerini artırıyor, ekipman ömürlerini kısaltıyor ve üretim sürekliliğini riske atıyor” ifadelerini kullandı. Elektrik tesisatlarında yapılacak doğru iyileştirmelerin yalnızca enerji tasarrufu sağlamadığını vurgulayan Karabiber, “Verimli bir elektrik altyapısı; daha düşük işletme maliyetleri, daha yüksek iş güvenliği ve sürdürülebilir bir üretim yapısı anlamına gelir” dedi. Organize sanayi bölgeleri ve fabrika sahiplerine çağrıda bulunan Karabiber, mevcut elektrik altyapılarının güncel üretim yükleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “OG–AG dağıtım sistemlerinin analiz edilmesi, trafo ve pano yapılarının güncellenmesi, kompanzasyon ve harmonik ölçümlerin düzenli yapılması ile enerji izleme sistemlerinin kurulması enerji verimliliği açısından kritik adımlardır” şeklinde konuştu. Limadem Elektrik’in saha tecrübelerine de değinen Karabiber, “Uygulama deneyimlerimiz, doğru projelendirilmiş ve düzenli kontrol edilen elektrik tesisatlarının, enerji verimliliği yatırımları içinde en hızlı geri dönüş sağlayan alanlardan biri olduğunu açıkça gösteriyor” dedi. Enerji Verimliliği Haftası’nın sanayi için bir başlangıç noktası olmasını temenni eden Olgun Karabiber, sözlerini şöyle tamamladı: “Enerji verimliliğini ertelemek; yüksek maliyetleri, artan riskleri ve rekabet kaybını kabullenmek demektir. Doğru ve zamanında atılan adımlar ise hem işletmelere hem de ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlar.”