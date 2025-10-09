HIDIRCAN KAYA

ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Birkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ekohaber Gazetesi’ni ziyaret ederek derneğin faaliyetleri ve son dönemdeki uluslararası girişimleri hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz ay ANASİAD ve Bursa iş dünyası ile birlikte Libya’ya yapılan ziyaretin artık somut anlaşmalara dönüştüğünü belirten Birkan, “Libya’da fuar organizasyonlarından tarım projelerine, sanayi yatırımlarına kadar pek çok alanda iş birliği sağladık. Bursa KFA Fuarcılık ile Libya Fuar Federasyonu arasında imzalanan protokol, Türkiye’deki fuarların ortak akılla yönetilmesine imkan tanıyacak” dedi.

Yenişehir’in tarım ürünleri Libya’ya gönderiliyor

ANASİAD Başkanı Birkan, Yenişehir Belediyesi’nin öncülüğünde 17 farklı tarım ürününün numunelerinin Libya’ya gönderildiğini ifade ederek, “Biber, şeftali, armut ve patates gibi ürünlerimiz test süreçlerini başarıyla tamamladı. Böylece Yenişehir ile Libya arasında tarımsal ticaret resmen başlamış oldu” açıklamasında bulundu.

“Bursa için alternatif pazar”

Küresel ekonomik krizin iş dünyasını yeni pazarlara yönlendirdiğini vurgulayan Birkan, Libya ile yapılan anlaşmaların bu açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti. Birkan, “Yaklaşık bir yıldır süren girişimlerimizin sonucunda Libya ile tarım ve fuar organizasyonları başta olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik iş birliklerine imza attık. BTSO’nun desteğiyle yürüttüğümüz bu çalışmalar, Bursa iş dünyası için önemli avantajlar getiriyor. Libya’da KDV muafiyeti, düşük enerji maliyetleri gibi yatırımcıya ciddi fırsatlar sunuluyor. Bu kapının Bursa için yeni bir nefes olacağına inanıyoruz” dedi.

“Bursa’nın üretim potansiyelini Afrika pazarına taşıyoruz”

Dernek olarak yalnızca üyelerine değil, Bursa’daki tüm girişimcilere yol gösterdiklerini dile getiren Hakan Birkan, “Biz ANASİAD olarak kimseye iş garantisi vermiyoruz. Ancak güvenilir bağlantılar oluşturarak, firmalarımızın doğru kişilerle buluşmasını sağlıyoruz. Amacımız, Bursa’nın üretim potansiyelini Afrika pazarına taşıyacak güçlü bir köprü kurmak” şeklinde konuştu.