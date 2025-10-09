Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle organize edilen 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, kardeş ülkelerin temsilcilerini Bursa’da ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. İskender İskenderoğlu, “Tarih boyunca sınırlar değişerek, imparatorluklar yükselmiş ve toplumlar göç etmiş olabilir ancak ortak coğrafyamızın ve geçmişimizin bizlere öğrettiği en önemli gerçek, kalıcı ilişkilerin yalnızca karşılıklı güven ve iş birliğiyle mümkün olduğudur. Bugün bu salonda bir araya gelişimiz, sadece ekonomik bir buluşma değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi geleceğe taşıma iradesinin somut göstergesidir” dedi.

“Her alanda ilişkilerimizin güçlendirilmesi çok önemli”

Balkan ülkelerinin, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir kavşak, enerji ve ticaret yollarının kesişim noktası ve farklı kültürlerin buluştuğu zengin bir mozaiği temsil ettiğini dile getiren İskender İskenderoğlu, “Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra diplomatik, kültürel ve akademik iş birliklerinin de güçlendirilmesi, bölgesel barış, refah ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyanın değişen dengeleri ve küresel ekonomideki hızlı dönüşüm, bizlere uluslararası ilişkilerin çok yönlü ve dayanıklı olması gerektiğini her zamankinden daha fazla hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Balkanlar’ın güçlü geleceği hepimizin ortak menfaatidir”

Sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, siyasi ve sosyal alanlarda da güçlü uluslararası diyaloglarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İskenderoğlu, şunları söyledi: “Bugün burada yapılacak görüşmeler ve kurulacak temaslar, yalnızca ticaret hacmimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda karşılıklı güven, diplomatik diyalog ve kültürel yakınlaşmanın da sağlam bir zemin bulmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik iş birliklerimiz, ortak projelerimiz ve teknoloji, eğitim, enerji gibi alanlardaki stratejik ortaklıklarımız, bölgedeki genç nesiller için de umut dolu bir gelecek inşa etmemizin anahtarıdır. Unutmayalım ki, Balkanlar’ın ve çevre coğrafyanın güçlü ve istikrarlı bir geleceğe ulaşması, hepimizin ortak sorumluluğu ve ortak menfaatidir.”

“Ticari hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında Balkan coğrafyasının Bursa ve Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti. İbrahim Burkay, “Bursamızın tarihini, bugünün ve geleceğini anlamak için Balkanlar’a bakmamız yeterli. Bu şehir gücünü Balkanlar’dan aldı. Balkanlar’dan gelen güç ile sanayimiz, ekonomimiz bu kadar gelişti. Balkanlar, bizim kalbimizdedir. Ortak değerlerimiz, kültürel zenginliklerimizle aramızda sınırlar değil köprüler kurulmuştur. Dünya genelinde içinde bulunulan ekonomik durağanlık küresel ticaretle aramızda kalın bir duvar örmektedir. Yakın ve komşu ülkeler arasında kurulan pazarlar artık yeni bir trend durumunda. Bugün gelişmiş ekonomilerin tamamı gayri safi milli hasılalarının yüzde 50’sini komşu ülkelerinden sağlıyor. Biz birlikte büyüyenlerin ayrı büyüyenlerden her zaman çok daha güçlü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bizler ortak değerlerden, ortak hatıralardan beslenerek bugünlere geldik. Bugün Balkan ülkeleri ile aramızdaki ticaret 23 milyar dolara yükseldi ancak yeterli mi? Tabi ki değil bu rakamı 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Balkan coğrafyası bizim ana coğrafyamız gibi bu yüzden bugün düzenlenen forumu önemsiyorum” şeklinde konuştu.