Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yılın ilk meclis toplantısını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın da iştirak ettiği toplantıya, Bursa’daki oda ve borsa başkanları da katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO’nun 136 yıllık tarihi boyunca Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, odalar ve borsaların Türkiye’nin dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olmasındaki rolüne dikkat çekti. Burkay, dünyada büyük bir paradigma değişimi yaşandığını belirterek, pandemi sonrası dönemde tedarik zincirlerinin değiştiğini, dijitalleşme ve yapay zekanın öne çıktığını ifade etti. “Son günlerde yaşananlar, ekonomideki savaşın en önemli göstergesi. ABD ve Çin, yapay zeka ve dijitalleşme alanında ciddi hamleler yapıyor. Bu konjonktürü iyi okuyamazsak, önümüzdeki 50 yılı kaybetmemiz kaçınılmaz olacak.” ifadelerini kullanan Burkay, başkalarının kurduğu oyun planında iyi bir oyuncu olmanın Türkiye’yi bugünlere getirdiğini ancak daha ileri gitmek için kendi oyununu şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

İbrahim Burkay, Bursa’nın tekstil, otomotiv yan sanayi, kimya ve makine gibi sektörlerde önemli bir merkez olduğunu ancak geleceği şekillendirecek olan uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim ve yazılım gibi alanlara da odaklanılması gerektiğini söyledi. Ekonomide kan kaybının durduğunu ifade eden BTSO Başkanı Burkay, "Enflasyonla döviz arasındaki makas son 2 yıldır tersine çalışıyor. Üretimi ve ihracatı destekleyen yapısal reformları hızla hayata geçirmeliyiz. Sadece para politikalarıyla bu süreci yürütemeyiz.” diye konuştu.

BTSO proje fabrikası gibi

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, BTSO’nun yalnızca şehre değil, Türkiye’ye de değer katan projelere imza attığını vurgularken, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız adeta bir ‘proje fabrikası’ haline gelmiş durumda. BTSO’nun hayata geçirdiği Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi – GUHEM, Türkiye’de bir ilki başararak çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açtı. Bursa Teknoloji OSB (TEKNOSAB) ve Model Fabrika, yüksek teknolojili üretimi destekleyerek Bursa’yı bir teknoloji üssüne dönüştürüyor. BUTGEM ve Bursa Business School ise ekonomimizin dönüşümüne ve sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına büyük katkılar sağlıyor. Girişim sermayesi ile Türkiye’nin en büyük fonu kuruluyor. Odamızın, Bursa’ya kazandırdığı vizyoner projelerle gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Yeni destekler verilmeli

Konuşmasında ekonomideki güncel gelişmelere de değinen Hisarcıklıoğlu, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan para ve kredi politikalarının iç piyasayı daralttığını belirtti. Ancak makroekonomik göstergelerde olumlu gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonda düşüş eğiliminin başladığını, döviz kurlarındaki dalgalanmaların azaldığını ve Türkiye’nin risk priminin düştüğünü dile getirdi. Söz konusu görüşmelerde KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yeni bir kredi paketi üzerinde çalıştığını müjdeledi. Tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına dikkat çeken TOBB Başkanı, bu sektörlere yönelik yeni desteklerin devreye alınması gerektiğini belirtti.