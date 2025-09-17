AFAD eğitmeni Mustafa Uybadın tarafından verilen eğitimlerde, hem teorik hem de pratik bilgiler sunularak katılımcıların afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda farkındalık oluşturuldu. Eğitimin ilk gününde, “Afet Farkındalık Eğitimi” başlığı altında doğal afetlerin tanımı, Türkiye’nin afet profili, risklerin azaltılması ve bireysel hazırlık konuları işlendi. Katılımcılar, bir afet anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerini öğrenerek bu süreçlere nasıl daha bilinçli yaklaşabileceklerini deneyimleme fırsatı buldu. İkinci gün ise, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı bilinç kazandırmayı amaçlayan “KBRN Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi. Bu kapsamda sanayi bölgelerinde nadir ancak yüksek risk taşıyan KBRN olaylarına yönelik alınması gereken önlemler, korunma yöntemleri ve olası bir olayda sahada görev yapan personelin dikkat etmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim programına katılım sağlayan Kayapa OSB’deki firma temsilcileri, edindikleri bilgiler sayesinde acil durumlara karşı kurumlarını daha donanımlı hale getirebilme konusunda önemli bir adım attı. Eğitime katılan her bir temsilciye, Bursa AFAD tarafından resmi Eğitim Sertifikası düzenleneceği bildirildi. Bu belgeyle birlikte firma yetkilileri hem bireysel gelişimlerini belgelemiş olacak hem de kurum içi acil durum prosedürlerinin uygulanmasında aktif rol üstlenebilecek.

“Bu eğitimlerin toplumsal dayanıklılığı artırdığına inanıyoruz”

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Kayapa OSB yönetimi olarak, bu değerli eğitim programının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan AFAD Bursa ekibine, özellikle de eğitimi büyük bir özveriyle gerçekleştiren Mustafa Uybadın ile destekleriyle katkı sunan Şener Altun’a teşekkürlerimizi sunarız. Bölgemizdeki firmaların çalışanlarının afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesini sağlayan bu tür eğitimlerin, ilerleyen süreçte de devam etmesi hedeflenmektedir. Bu tarz iş birliklerinin, sanayi bölgelerinde yalnızca üretim verimliliğini değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılığı ve kriz anlarında sağduyulu hareket kabiliyetini artırdığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.