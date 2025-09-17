Eğitim kapsamında çalışanlara, KBRN tehditlerinin tanımı, etkileri ve bu tür durumlara karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde aktarıldı. Eğitimde öne çıkan başlıklar şu şekildeydi: KBRN tehditlerinin tespiti ve etkilerinin azaltılması, Koruyucu ekipmanların (maske, elbise, eldiven vb.) doğru kullanımı, Acil durum planlaması ve temel ilk yardım yöntemleri, Katılımcılara, olası bir tehlike anında soğukkanlı ve bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekilerek, gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı bilgiler sunuldu.

Güvenlik kültürü güçleniyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) yönetimi, düzenlenen bu eğitimlerin yalnızca iş sağlığı ve güvenliği açısından değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bağlamında da büyük önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çalışanlarımızın güvenliği daima önceliğimizdir. KBRN ve şüpheli posta farkındalık eğitimleri sayesinde, potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olma kapasitemizi artırıyor, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde dirençli bir yapı inşa ediyoruz.”

Güvenli bir gelecek için adımlar atılmaya devam edilecek

Bu tür eğitimlerle, kurum içi risk yönetimi kültürünün daha da güçlenmesi hedeflenirken, olası kriz anlarında etkin müdahale kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor. DOSAB, önümüzdeki dönemde de benzer bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.