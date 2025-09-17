HIDIRCAN KAYA – ÖZEL HABER

Bursa Kimya Sanayicileri Derneği (BUKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, dünya ticaret hacminin 33 trilyon dolar civarında olduğunu, bunun yaklaşık 4 trilyon dolarını kimya sektörünün oluşturduğunu hatırlatarak, sektörün küresel ölçekteki önemine işaret etti. Türkiye’de 2024 yılında 30 milyar dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Duran, “Otomotivden sonra en fazla ihracat yapan sektör konumundayız. Bursa’da ise geçen yıl 848 milyon dolarlık kimya ihracatı söz konusu oldu. Kentimizde 2 binin üzerinde kimya firması faaliyet gösteriyor ve 20 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

“BUÜ’de Kimya Mühendisliği bölümü açılmalı”

İlker Duran, kimya sektörünün yüzde 70 oranında ithalata bağımlı olduğuna dikkat çekerek, katma değerli üretim için üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği bölümünün bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğuna değinen Duran, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı için bu bölümün açılmasını talep ettiklerini aktardı.

“Mekansal dağınıklık verimliliği olumsuz etkiliyor”

Sektörün büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğuna değinen Duran, özellikle mekânsal dağınıklığın verimliliği olumsuz etkilediğini dile getirdi. Bu noktada Kimya OSB’nin kurulmasının elzem olduğunu belirten Duran, “Firma sayımız ciddi düzeyde ancak çok dağınık bir yapıya sahibiz. Ortak bir üretim ve yatırım alanı oluşturmamız gerekiyor. Kimya OSB, sektörümüzün hem üretim kapasitesini hem de rekabet gücünü artıracaktır” ifadelerini kullandı. Bursa iş dünyasının temsilcileri de kimya sektörünün güçlü bir geleceğe sahip olduğuna işaret ederken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da (BTSO) bu yöndeki çalışmalara destek verdiği ifade edildi.