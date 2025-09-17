Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa sanayisinin geleceği için stratejik bir önem atfettiği “Meslek Liseleri Hamilik Projesi”ne yeni eğitim-öğretim döneminde de güçlü bir başlangıç yaptı. Proje kapsamında MÜSİAD Bursa Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul öncülüğündeki sektör kurulu başkanları, Bursa genelindeki meslek liselerinin bayrak törenlerine ve açılış programlarına katılarak sanayici-öğrenci buluşmasını gerçekleştirdi. Sektör temsilcileri, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle sohbet ederek mesleki eğitimin ülke kalkınmasındaki rolünü ve kendilerini bekleyen kariyer fırsatlarını anlattı. Eş zamanlı olarak, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak tarafından öğrencilere hitaben yazılan ve onların potansiyeline olan inancı vurgulayan özel bir mektup da tüm okullarda öğrencilere dağıtıldı.

Şenocak: “Ülkemizin kalkınma hikâyesi sizin ellerinizde yazılacak”

Yeni eğitim-öğretim yılında meslek liseli gençlere her zamankinden daha fazla inandıklarını belirten Başkan Şenocak, projenin amacının öğrencilere ilham vermek olduğunu söyledi. Sanayciler olarak en büyük yatırımın gençlere yapılması gerektiğine inandıklarını söyleyen Şenocak “ ‘Meslek Lisesi, memleket meselesi’ diyerek çıktığımız bu yolda, gençlerimize sadece fabrikalarımızın kapılarını değil, tecrübelerimizi ve kalplerimizi de açıyoruz. Onların enerjisi ve azmi, bizim tecrübemizle birleştiğinde Bursa'mızı ve ülkemizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğinden eminiz. Her bir gencimiz bilmelidir ki; elindeki kalem, tornavida ya da klavye, bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek en kıymetli araçlardır. Ülkemizin kalkınma hikâyesinin başkahramanları bu sıralarda yetişen gençlerimiz olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özkul: “Sahada gençlerimizle birebir temas kuruyoruz”

Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerle bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren MÜSİAD Bursa Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul ise okul-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek “Sektör temsilcileri olarak sahada, gençlerimizle birebir temas kurmak bizim için çok değerli. Amacımız, okul sıralarında öğrendikleri teorik bilgilerin gerçek hayatta, fabrikalarda, üretim hatlarında nasıl bir anlama büründüğünü onlara göstermektir. Nitelikli iş gücünü yetiştirmek, okul-sanayi iş birliğinin en somut adımlarını atmakla mümkündür. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz teknik geziler, staj programları ve kariyer sohbetleriyle bu bağı daha da güçlendireceğiz. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışığı ve öğrenme azmini görmek, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi.” diye konuştu. MÜSİAD Bursa Şubesi’nin Meslek Liseleri Hamilik Projesi, yeni eğitim-öğretim yılında da çeşitli etkinliklerle devam edecek.