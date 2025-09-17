Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde gerçekleşen törende konuşan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, mesleki gelişimi desteklemek, sektörel dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerimize yeni olanaklar sunmak amacıyla İMSİAD ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında; mesleki mevzuatın geliştirilmesi yönünde ortak çalışmalar yapılması, karşılıklı eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi, sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda staj ve şantiye şefi istihdamı gibi alanlarda iş birliği sağlanması ve yurtiçi/yurtdışı teknik-gezi organizasyonlarının planlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu iş birliğinin, iş arayan meslektaşlarımız için istihdam olanaklarının artırılmasına katkı sunmasını ve özellikle genç mimarlarımızın mesleğe daha güçlü adımlarla katılmalarını desteklemesini önemsiyoruz. Bu sürecin, kentimize, meslek ortamına ve sektöre fayda sağlayacak yapıcı ve verimli bir ortaklık zemini oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

"Bir araya geldiğimizde güvenli projeler ortaya çıkıyor"

İMSİAD Başkanı Şeref Demir ise, "Mimarlar Odası, sadece mesleki bir örgütlenme değil, aynı zamanda şehirlerimizin geleceğini şekillendiren, estetik ve işlevselliği bir arada gözeten çok değerli bir kurumdur. Yürüttüğü faaliyetler, mimarlık mesleğinin gelişimine katkı sağladığı gibi, inşaat sektörünün kalite standartlarını yükseltmekte ve daha yaşanabilir kentler için yol göstermektedir. Mimarlarımızın eşsiz bakış açısı, projelerin hem teknik hem de sanatsal boyutlarını zenginleştirmekte; biz müteahhitlerin sahada ortaya koyduğu emekle birleştiğinde topluma kalıcı değerler kazandırmaktadır.