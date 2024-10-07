Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı Eylül ayında artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, Ağustos’ta 613 bin 636 çek ibraz edilirken Eylül’de bu sayı 1 milyon 407 bin 588’e yükseldi. Toplam ibraz edilen çek tutarı ise 353,15 milyar TL'den 596,27 milyar TL'ye çıktı.

Ağustos’ta 582 bin 201 olan mahsuplaşmaya tabi çek sayısı Eylül’de 1 milyon 347 bin 566 oldu. Mahsuplaşmaya tabi çek tutarı ise 325,07 milyar TL'den 548,85 milyar TL'ye yükseldi.

İlk dokuz ayda yıllık yüzde 77,4 artış

Bir önceki ay 12 bin 30 seviyesinde bulunan karşılıksız çek sayısı ise Eylül’de yüzde 112,2 artışla 25 bin 523’e yükseldi. 2024’ün ilk 9 ayında karşılıksız çıkan çek sayısı 145 bin 678 adet oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 82 bin 109 seviyesindeydi. Böylece karşılıksız çek adedi ilk 9 ayda yıllık bazda yüzde 77,4 arttı. Son 12 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı 178 bin olurken, karşılıksız çek sayısı yıllıklandırılmış veriye göre yüzde 70,5 arttı. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,95 milyar TL seviyesinden 15,26 milyar TL'ye çıktı.

Böylece karşılıksız çek tutarı eylülde aylık bazda yüzde 91,94 artış göstermiş oldu. 2023’ün ilk 9 ayında 26,3 milyar TL olan karşılıksız çeklerin tutarı bu yılın ilk 9 ayında 85,2 milyar TL’ye yükseldi.

12 aylık verilere bakıldığında ise karşılıksız çeklerin tutarı önceki yılki 30,97 milyar TL seviyesinden 100,13 milyar TL’ye yükseldi. Böylece yıllıklandırılmış veriye bakıldığında karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 223,3 arttı.