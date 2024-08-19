Hakkı Kıratlı, 1966 yılında Gaziantep’te başladığı iş hayatını 1980 yılında İstanbul’a taşıyarak Gaziantep Pazarlama’yı kurdu. 1994 yılında aile şirketlerinin uzantısı olarak Bursa’da Hüseyin Ergün Kıratlı tarafından kurulan Kıratlı Tarım Ürünleri, 30 yıldır kesintisiz olarak faaliyetlerine devam ediyor. 2010 yılında gıda ve inşaat sektörlerini ayırma kararının ardından inşaat sektöründeki faaliyetlerine yoğunlaşan şirket, unvan değişikliğine giderek Kıratlı İnşaat adı altında Bursa’ya nitelikli villa, konut ve iş merkezi projeleri kazandırıyor. Mudanya yolu üzerinde kendi inşa ettikleri iş merkezinde 20 kişilik teknik kadrosuyla faaliyetlerine devam eden Kıratlı İnşaat’ın istihdamı, dönemsel olarak projelerindeki taşeron ekiplerle birlikte 100-150 kişiye ulaşıyor.

Bursa’da 1994 yılında kurulduktan sonra 2010 yılında inşaat sektöründe attıkları adımların kendileri açısından önemli bir yenilik olduğunu kaydeden Kıratlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ergün Kıratlı, “Her yıl yeni proje” mottosuyla inşaat sektöründe son derece nitelikli işlere imza atmaya devam etmeyi istediklerini vurgularken, şunları kaydetti: “Bademli ve Özlüce’de villa projelerimizi, Balat ve Beşevler’de de konut projelerimizi kentimize kazandırdık. Aynı zamanda Balat ve Özlüce’de iş merkezleri inşa ettik.”

Mudanya yolu üzerinde inşa ettikleri Kıratlı İş Merkezi ile Bursa’nın değerli marka ve firmalarını tek çatı altında buluşturduklarını belirten Kıratlı, “Avukatlardan lojistik firmalarına, doktorlardan otomotiv firmalarına, mimarlardan reklamcılara kadar farklı meslek gruplarının kiralama ve satın alma yaptığı cazip bir iş merkezi oldu. Kıratlı İş Merkezi şehrimizin en iddialı ve en güzel projelerinden biri. Hem alt hem üst yapısıyla gerek kiralayarak gerek satın alarak ailemize katılan firmalara, lokasyon avantajının yanında ekstra sağladığımız imkanlarla özel bir proje sunduk.” ifadelerini kullandı.