Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Haber bülteni kapsamında yer alan göstergeler, Avrupa Birliği iş istatistikleri mevzuatına uygun olarak temel yılı "2021=100" olacak şekilde güncellendi.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9, sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,9 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı.