2 Nisan 1996 tarihinde kurucumuz ve meslek büyüğümüz Tahsin Ardıç’ın önderliğinde başlayan yolculuk, bugün tam 31 yaşına bastı. Ekonominin ve sanayinin amiral gemisi olan Bursa’nın ilk ve tek ekonomi gazetesi olma özelliği en büyük güç kaynaklarından biri oldu.

Böylesine güçlü bir gazetede Yazı İşleri Müdürlüğü görevini icra ettiğim için gurur duymakla beraber Ekohaber ile aynı yaşa sahip olan birisi olarak gidecek çok yolumuzun olduğunu söyleyebilirim. Ekohaber’in 31. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, geride kalan yılların yalnızca bir zaman dilimi değil; aynı zamanda büyük bir emeğin, kararlılığın ve istikrarlı bir duruşun göstergesi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana Bursa iş dünyasının sesi olmayı başaran Ekohaber, sadece haber veren bir mecra değil; aynı zamanda sanayinin, ticaretin ve ekonominin gelişimine tanıklık eden ve bu sürece katkı sunan güçlü bir platform haline geldi.

Geçen 31 yıl boyunca değişen dünya düzenine, dönüşen ekonomik dinamiklere ve gelişen iletişim teknolojilerine uyum sağlayarak yoluna devam eden gazetemiz, her zaman doğru, güvenilir ve nitelikli haberciliği ilke edindi. Bursa gibi üretim gücü yüksek bir şehirde, ekonominin nabzını tutmak ve iş dünyasının beklentilerine ışık tutmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Ekohaber, bu sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de aynı ciddiyet ve titizlikle taşımaya devam ediyor.

Bu süreçte yalnızca haber yapmakla kalmayıp; özel dosyalar, sektör ekleri, fuar yayınları ve projelerle iş dünyasının gelişimine katkı sağlayan bir yayın anlayışı benimsedik. Sahada olmayı, birebir temas kurmayı ve iş dünyasının gerçek gündemini sayfalarımıza taşımayı her zaman öncelik haline getirdik. Bu yaklaşımımız, Ekohaber’i Bursa’da ekonomi haberciliğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Bugün geldiğimiz noktada, güçlü geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe daha büyük hedeflerle bakıyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı, bilginin anlık olarak paylaşıldığı bir çağda; biz de kendimizi sürekli yenileyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı, etki alanımızı büyütmeyi ve Bursa ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle gazetenin bugünlere ulaşmasında emeği geçen başta kurucumuz Tahsin Ardıç’a, Genel Yayın Yönetmenimiz Kenan Kibara, tüm çalışma arkadaşlarımıza, yazarlarımıza, iş dünyası temsilcilerine ve okurlarımıza teşekkür ediyorum. Ekohaber, dün olduğu gibi bugün de güvenilir haberciliğin adresi olmaya devam edecek.

Nice yıllara…