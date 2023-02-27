Yunus Aydın zehir zemberek
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (Uludağ OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ve beraberinde 3 yönetim kurulu üyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı.
Uludağ OSB yönetiminde deprem yaşandı. 5 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Yunus Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Çınar ile Nafi Akkaşoğlu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 ay süre ile görevlerinden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Aydın, Uludağ OSB olarak okullara, hastanelere, spor kulüplerine yaptıkları yardımların görevden uzaklaştırılmalarına gerekçe olarak gösterildiğini belirtti.
Aydın açıklamasında, “Yerel yönetimlerin yapamadıklarını yaptık. Bazı icraatlerimize engel olundu. Kentsel dönüşüm şu an ne kadar önemlilik arz ediyor anlatamadık. Siyasi tavır hizmete engel olmamalı. Yeni boyahane ruhsatına engel oldum, olacağım. Gerekirse sivil toplum örgütlerini, herkesi bu mücadelemize davet edeceğim” ifadelerini yer verdi.
Yunus Aydın, alınan kararı yargıya taşıyacaklarını bildirerek, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.