Yunus Aydın zehir zemberek

Uludağ OSB yöneti­minde deprem ya­şandı. 5 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Yunus Aydın, Yö­netim Kurulu üyeleri Hasan Çınar ile Nafi Akkaşoğlu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 ay süre ile görevlerinden uzak­laştırıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Aydın, Uludağ OSB olarak okul­lara, hastanelere, spor kulüplerine yap­tıkları yardımların görevden uzaklaştırılmalarına gerekçe olarak gösterildiğini belirtti.

Aydın açıklamasında, “Yerel yönetimlerin yapamadıklarını yaptık. Bazı icraatlerimize engel olundu. Kentsel dönüşüm şu an ne kadar önemlilik arz ediyor anlatamadık. Siyasi tavır hiz­mete engel olmamalı. Yeni bo­yahane ruhsatına engel oldum, olacağım. Gerekirse sivil toplum örgütlerini, herkesi bu mücade­lemize davet edeceğim” ifadele­rini yer verdi.

Yunus Aydın, alınan kararı yargıya taşıyacaklarını bildirerek, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.