Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın yüksek maliyet ile kur arasında sıkıştığını söyledi.

İhracat 2024 Raporu’nun açıklandığı toplantıda konuşan Gültepe, "Türkiye ihracatta rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybetti, özellikle emek yoğun sektörlerde hasar büyük" dedi. Gültepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye dolar bazında rakiplerinden minimum yüzde 40 pahalı. Kur enflasyona paralel hareket etmeli. Kur ile enflasyon arasındaki farkı 5 puanı aşmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. Enflasyon yüzde 50 ise kurda yüzde 45 artış olsun diyoruz.

Dolar en az 37 TL olmalı

Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı. Son bir yılda üretim maliyetlerinde yüzde 100'ün üzerinde artış var, dolar kurundaki artış ise yüzde 25'te kaldı, dolayısıyla birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz.

Talebin de daraldığı bu süreçte ihracatımız yüksek maliyet ve düşük kur kıskacında sıkıştı; 2024 için öngördüğümüz 267 milyar dolarlık hedefe ulaşmamız bile zor görünüyor. Gidişata bakınca bu yıl ihracatta 264-267 milyar dolar arasında kalacağımız görünüyor.

2023'teki konkordato sayısını 2024'ün ilk 5 ayında yakaladık, yıl sonuna kadar bir önceki yılın iki katına çıkar."