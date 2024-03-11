Yılın başarılı iş kadınları ödüllendirildi

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 15.’si düzenlenen ‘Yılın Başarılı Kadınları’ ödül töreni Cumhuriyet’in 100. Yılı özel teması ile gerçekleştirildi.

Merinos AKKM’de düzenlenen programda konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Kadınların toplumsal hayata, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine ve yönetimlere eşit katılımını sağlayarak gerçek anlamda refaha erişebiliriz. Kadınların ekonomide erkeklerle eşit şekilde temsil edilmeleri ülkemizin bugünü ve geleceği için hayati öneme sahip” dedi.

İşte ödül alanlar

Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle eklenen 4 kategori kapsamında; Bilimde Kadın ödülüne layık görülen Müjgan Çetin’e ödülü MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Sporda Kadın ödülünü kazanan Filenin Sultanları adına Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz’a ödülü GİFED Başkanı Oya Eroğlu, Akademide Kadın ödülüne layık görülen BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun’a ödülü TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Sanatta Kadın ödülünü kazanan Tiyatro Sanatçısı Arzu Tan Bayraktutan’a ödülü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar verdi.

BUİKAD Özel Ödülüne layık görülen Zeyniler Çalıkuşu Kooperatifi üyelerine ödülleri geçmiş dönem BUİKAD başkanları Özlem Baş Bayraktar ve İpek Yalçın, Yılın Fark Yaratan Kadını ödülünü alan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Albayrak Balta’ya ödülü Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Yılın En Başarılı İş Kadını ödülünü kazanan Gedik Holding YKB Hülya Gedik’e ödülü geçmiş dönem BUİKAD Başkanı Selma Çetinkaya Türker, Yılın En Başarılı Kadın Yönetici ödülüne layık görülen Oyak Renault Tedarik Zinciri Yöneticisi Sibel Bayat’a Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi ödülüne layık Görülen Rudolf Duraner Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan’a İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu takdim etti.

Yılın en başarılı iş kadını

Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını ödülüne layık görülen Özmetal Plastik YKB Pınar Özkeserli’ye AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ve Bursa Yılın En Başarılı İş Kadını ödülüne layık görülen Umdasch Madosan YKB Sevgi Saygın’a ödülü AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç tarafından verildi.