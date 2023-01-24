Yeminli Mali Müşavirler’de “Akar” dönemi

Semih AYDIN

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) bağlı Bölge Odası niteliğindeki Bursa YMM Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen İhsan Akar, Oda olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerle üyelerine katkı sağlarken, meslektaşlarının sorunlarının çözümü için de önemli çalışmalara imza atıyor.

2016-2022 yılları arasında Oda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Mayıs 2022’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen İhsan Akar, Oda Yönetimi olarak hem üyelerine hem de vergi mükelleflerine fayda sağlamak istediklerini söyledi.

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak Türkiye’deki 8 YMM Odasından en büyük 4’üncü Oda olduklarını belirten Başkan Akar, “Bursa YMM Odası olarak Güney Marmara bölgesine hizmet veriyoruz. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’dan 188 üyemiz var. Bunların 129’u aktif çalışan yeminli mali müşavir olup 59 u ise çalışmayan üyemizdir. Yine Odamıza kayıtlı 37 adet YMM şirketi ile 10 adet şirket şubesi vardır” dedi.

Oda üyelerinin yapısı hakkında da bilgi veren Akar şunları söyledi: “Üyelerimiz arasında 20 civarında Profesör olmak üzere rektör ve dekanlık yapmış olanlar bulunmakta. Ayrıca, milletvekilleri, emekli müsteşarlar, eski vergi dairesi başkanları, vergi müfettişliği ve grup müdürlüğü gibi kamuda önemli görevlerde bulunmuş üyelerimizin yanında özel sektörde yöneticilik yapmış veya mali müşavir kökenli çok sayıda üyemiz bulunmaktadır. Çatı örgütümüz TÜRMOB’da ise bu dönem Yönetim Kurulunda bir üyemiz ve Denetleme Kurulu Başkanlığı yapan bir üyemiz var” diye konuştu.

Türkiye’de yaklaşık 35 bin, Bursa’da ise 1.100 civarında işletmenin kurumlar ve gelir beyannamesinin tam tasdik kapsamında denetlenip Tam Tasdik Raporu düzenlenerek Vergi İdaresi’ne sunulduğu bilgisini paylaşan Bursa YMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akar, yeminli mali müşavirlerin çalışma alanları hakkında ise şunları söyledi:

Yeminli mali müşavirler olarak “muhasebe sistemleri kurmak, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemleri yapıyoruz. Bu konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler görev tanımlarımız arasında. Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirler işletmelerin mali tablolarını ve beyannamelerini mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik eder.”

Akar, yeminli mali müşavirlerin kurumlar ve gelir vergisi tam tasdiki, KDV iade tasdik raporları, ÖTV tasdik raporu, TÜBİTAK Ar-Ge raporları, SPK işlemleri, sermaye tespit ve özvarlık raporları, gümrük idaresine verilen raporlar ile özel amaçlı raporlar başta olmak üzere iş hayatının gerektirdiği birçok alanda mali ve finansal raporlar düzenlediklerini sözlerine ekledi.